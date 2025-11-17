鉅亨網編輯林羿君 2025-11-17 13:59

繼日本軟銀集團之後，有「矽谷風投教父」之稱的億萬富翁、PayPal 及 Palantir 共同創辦人彼得 · 蒂爾（Peter Thiel），已在今年第三季（7 月至 9 月）出清了手中的輝達 (NVDA-US) 持股。

輝達又遭清倉！「矽谷風投教父」全數脫手 轉抱蘋果、微軟。(圖:shutterstock)

根據週末披露的 13F 文件顯示，蒂爾旗下「蒂爾宏觀基金」（Thiel Macro Fund）在該季度內共出售了約 537,742 股輝達股票，這筆交易的總價值估計接近 1 億美元。截至 9 月 30 日，輝達已從蒂爾的投資組合中徹底消失。

蒂爾作為早期成功押注 Facebook 等眾多明星企業的傳奇投資人，其一舉一動被視為科技風向標。此次清倉行動，正值市場對 AI 熱潮催生的科技股估值泡沫擔憂日益加劇之際。

雖然蒂爾方面尚未公佈確切的出售理由，但文件內容呼應了他今年稍早對輝達高估值的警告。他曾公開表示，當前的科技股飆升與 1999-2000 年的網路泡沫有相似之處，並警告 AI 的炒作週期可能遠超其短期內能帶來的實際經濟效益。

除了清倉輝達之外，蒂爾的基金在第三季也進行了大規模的投資組合調整：

大幅減持特斯拉： 對特斯拉 (TSLA-US) 的持股從約 272,613 股削減至 65,000 股。

轉向科技巨頭： 同時買入了 79,181 股蘋果 (AAPL-US) 股票、49,000 股微軟 (MSFT-US) 股票。

出清能源股： 亦出售了其持有的能源生產企業 Vistra Energy Corp 的全部股份。

蒂爾的清倉行動並非個案。在他披露消息的前一週，日本軟銀集團也傳出清倉輝達股份，套現 58 億美元。此外，全球最大對沖基金之一的橋水基金（Bridgewater）在第三季也大幅減持了 65.3% 的輝達持股。

有「大空頭」之稱、因成功預測 2008 年次貸危機而聞名的投資者邁克爾 · 伯里（Michael Burry），也在本月初披露了對輝達的大量空頭部位。