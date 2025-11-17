search icon



阿里巴巴「千問」APP上線公測 與ChatGPT展開全面競爭

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導

阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 周一（17 日）正式宣布「千問」項目，全力進軍 AI to C 市場，「千問」APP 公測版已登陸各大應用程式商店，網頁端與 PC 版同步開放，面向全球市場的「千問」APP 國際版也將在近期上線。

cover image of news article
阿里巴巴「千問」APP上線公測。（圖：澎湃新聞）

據《科創板日報》報導，「千問」APP 公測版周一上線，基於全球性能第一的開源模型 Qwen3，憑藉免費、與各類生活場景生態的結合，與 ChatGPT 展開全面競爭。


阿里巴巴核心管理層將「千問」項目視為「AI 時代未來之戰」。阿里巴巴正在計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入「千問」APP，讓「千問」具備更強大辦事能力。

阿里巴巴表示，這次發布的「千問」APP 是一個初級版本，將用最先進模型打造一個「會聊天能辦事的個人 AI 助手」。

阿里巴巴管理層認為，AI 發展將經歷「學習人」、「輔助人」和「超越人」三個階段。目前大模型的能力已經進入到「輔助人」的 Agentic AI 時代，阿里巴巴入局 C 端市場的時機已經成熟。


文章標籤

阿里巴巴千問AI

