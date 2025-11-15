search icon



特斯拉加速美國供應鏈去中國化！遭求供應商全面排除中國製零件

鉅亨網編譯莊閔棻

據悉，由億萬富翁馬斯克領導的特斯拉 (TSLA-US) 近期要求其供應商，在美國組裝的車款中全面排除中國製零件。

cover image of news article
特斯拉加速美國供應鏈去中國化！遭求供應商全面排除中國製零件。(圖：Shutterstock)

據《華爾街日報》報導，特斯拉及其供應商已經將部分中國製零件替換為其他地區生產的替代品，並計畫在未來一到兩年內，完成所有零件的去中國化。


美國與中國之間的地緣政治緊張，以及全球汽車供應鏈受影響，都正使特斯拉加快去中國零件策略。

自新冠疫情擾亂中國至美國的供應鏈後，特斯拉就積極降低美國市場對中國製零件的依賴，並鼓勵中國供應商將部分零件移至墨西哥或其他地區生產。

而知情人士指出，在今年美國總統川普對中國進口商品加徵高額關稅後，特斯拉更是進一步加快去中化策略的實施速度。

中國是汽車零件，包括晶片與電池，以及車用原料的重要生產與出口國。憑藉龐大生產規模、低成本及貨幣貶值，許多零件價格相對便宜。

然而，美中貿易戰中關稅波動的不確定性，使特斯拉高層難以制定一致且穩定的定價策略。

近期中國與荷蘭之間的晶片供應爭端，更是再次引發汽車晶片短缺，促使特斯拉內部討論加速供應鏈多元化的必要性。

與此同時，《路透》指出，特斯拉在中國市場的銷售表現也面臨挑戰。中國乘用車協會數據顯示，特斯拉 10 月在中國製造的電動車銷量年減 9.9%，降至 61,497 輛，逆轉 9 月的 2.8% 小幅成長。

其中，上海「超級工廠」生產的 Model 3 和 Model Y，包括出口歐洲、印度及其他市場的銷量，比 9 月下降 32.3%。

值得注意的是，除了特斯拉，本週早些時候，通用汽車 (GM-US) 也指示其數千家供應商清理供應鏈中來自中國的零件。


特斯拉中國零件中國製美國工廠去中化關稅政治中美美中

特斯拉404.35+0.59%
通用汽車70.52-1.91%

