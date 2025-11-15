鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-15 11:29

鴻海周三 (12 日) 召開法說會，董事長劉揚偉指出，明年 AI 伺服器出貨展望樂觀；台積電周一 (10 日) 公布 10 月營收 3674.73 億元，再創歷史新高；主計總處主計長陳淑姿周四 (13 日) 指出，第三季經濟成長概估值優於預期，上修今年 GDP 預測，有望趨近 6%，以下為本周大事回顧：

鴻海法說會、台積電10月營收再創高、今年GDP上修趨近6%，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

〈鴻海法說〉劉揚偉：非常看好明年營運 AI 伺服器出貨樂觀市占率再提升

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉周三 (12 日) 表示，相當看好明年，AI 伺服器出貨樂觀、並取得更多訂單，預計市占率將較目前 4 成進一步提升；ICT 業務則受惠潛在升級、新產品開發的需求，帶動價值提升，電動車 (EV) 也會成長。

台積電 10 月營收 3674.73 億元 年增 17% 再創新高

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周一 (10 日) 公布 10 月營收新台幣 3674 億 7300 萬元，月增 11%，年增 16.9%，累計前 10 月營收新台幣 3 兆 1304 億 3700 萬元，年增 33.8%；受惠 AI 晶片需求熱絡，台積電 10 月營收再創歷史新高。

Q3 經濟表現太好 主計長：今年 GDP 將再上修至趨近 6%

主計總處主計長陳淑姿周四 (13 日) 於立院財委會備詢時表示，由於我國第三季經濟成長概估值大幅優預期，全年 GDP 預測將再上修，且數字有望在 5.5% 上甚至趨近 6%。

森崴能源子公司離岸風電工程損失擴大 前三季大虧 121 億元

森崴能源 (6806-TW) 周四 (13 日) 公告最新財報，指出受到子公司富威能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失，第三季稅後虧損 77.36 億元，加上上半年虧損 44.3 億元，今年前三季累計虧損高達 121.72 億元。

〈廣達法說〉明年 AI 伺服器營收三位數成長 訂單能見度看至 2027 年

廣達 (2382-TW) 周三 (12 日) 召開法說會，管理層指出，AI 伺服器市場需求強勁，預期今年 AI 伺服器將有三位數成長，明年動能將延續，除相關產能將倍增，也看好明年成長三位數，且訂單能見度已看至 2027 年。

〈緯創法說〉明年 AI 伺服器逐季增溫 網通出貨將有 10 倍成長

緯創 (3231-TW) 周三 (12 日) 召開法說會，執行長林建勳談及明年展望，指出 AI 伺服器明年動能持續強勁，預期業績將逐季增溫，全年有望成長雙位數百分比。值得注意的是，網通產品明年有望開花結果，預估出貨將成長 10 倍。

貨櫃三雄 Q3 旺季不旺仍穩住獲利成績 長榮更賺達 1 股本

貨櫃三雄周三 (12 日) 陸續公布第三季財報，單季獲利衰退 30-80% 不等，不過，在旺季不旺之際仍穩住獲利成績，其中，長榮 (2603-TW) 單季仍賺逾 1 個股本，萬海每股純益 (EPS) 也達 4.15 元，陽明 (2609-TW)EPS 也有 1.73 元。

〈成電論壇〉吳敏求：伺服器 NOR Flash 需求升溫 有看到漲價缺貨現象