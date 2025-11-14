鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-14 19:43

遠傳 (4904-TW) 協助松山文創園區建置智慧杆先導示範場域，以推動智慧城市相關應用。透過遠傳自主開發的智慧管理平台，結合 AI 即時監測用電能耗、設備狀態、人流分布、空品與天氣等資訊，優化城市服務。

遠傳助松菸打造智慧杆示範場域，結合AI即時監測優化城市服務。(圖：遠傳提供)

除豐富資訊，遠傳也提供民眾數位雙生整合 3D 地圖指引、AR 拍照打卡、語音導覽、優惠資訊等服務，優化園區遊客體驗，同時也是大松菸基地智慧化的重要節點，讓文化、商業與科技形成跨域融合的示範場域，未來將擴大推動至全台各縣市，讓智慧杆成為點亮城市的智慧樞紐。

資訊長胡德民表示，遠傳以「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 技術結合 ICT 實力，深耕智慧城市領域，協助桃園、台中等城市建置近 23 萬盞智慧聯網路燈，提高節能效率與用路安全。

胡德民提到，協助政府打造此智慧杆示範場域，讓「智慧樞紐」的概念具體落地，從資料收集、AI 分析到行動應用，全方位提升節能減碳、公共安全、環境監測及交通管理等城市服務，打造智慧杆成為新一代的城市數位基礎設施，有如整個城市的「中樞神經」，並透過公私協力，開創更多應用場景與創新商機，共同為智慧治理與產業升級注入新動能。