遠傳助松菸打造智慧杆示範場域 結合AI即時監測優化城市服務
鉅亨網記者劉玟妤 台北
遠傳 (4904-TW) 協助松山文創園區建置智慧杆先導示範場域，以推動智慧城市相關應用。透過遠傳自主開發的智慧管理平台，結合 AI 即時監測用電能耗、設備狀態、人流分布、空品與天氣等資訊，優化城市服務。
除豐富資訊，遠傳也提供民眾數位雙生整合 3D 地圖指引、AR 拍照打卡、語音導覽、優惠資訊等服務，優化園區遊客體驗，同時也是大松菸基地智慧化的重要節點，讓文化、商業與科技形成跨域融合的示範場域，未來將擴大推動至全台各縣市，讓智慧杆成為點亮城市的智慧樞紐。
資訊長胡德民表示，遠傳以「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 技術結合 ICT 實力，深耕智慧城市領域，協助桃園、台中等城市建置近 23 萬盞智慧聯網路燈，提高節能效率與用路安全。
胡德民提到，協助政府打造此智慧杆示範場域，讓「智慧樞紐」的概念具體落地，從資料收集、AI 分析到行動應用，全方位提升節能減碳、公共安全、環境監測及交通管理等城市服務，打造智慧杆成為新一代的城市數位基礎設施，有如整個城市的「中樞神經」，並透過公私協力，開創更多應用場景與創新商機，共同為智慧治理與產業升級注入新動能。
松山文創園區總監趙釧玲則表示，園區長期致力於文化創意與科技應用的結合。此次與遠傳合作導入智慧桿示範，除可提升場域管理效率與遊客體驗，更象徵文化資產場域邁向智慧化的重要里程碑。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 企業資通訊業務四箭齊發 跨國布局加速雲端拓展
- 遠傳斥資15億成立影視雙基金 推動台灣影視內容產業化與國際化
- 遠傳四大戰略科技助零售業善用數據 以AI助攻新零售
- 研揚發表輝達Jetson Thor邊緣AI系統 SCEWC 2025亮相四大應用
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇