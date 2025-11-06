〈遠傳法說〉企業資通訊業務四箭齊發 跨國布局加速雲端拓展

遠傳 ( 4904-TW ) 今 (6) 日召開法說會，指出旗下企業資通訊服務表現亮眼，永續智慧城市、智慧醫療、電信系統整合與數位轉型等四箭齊發，已有多項專案交付。同時，持續強化跨國與雲端布局，助力企業跨境數位轉型。

另外，遠傳子公司博弘雲端於 9 月與香港雲端服務技術公司 Renova Cloud 簽署 100% 股權收購協議，並透過 Renova Cloud 入主其越南公司 Viet Nam Renova Cloud Company Limited，預計第四季起分階段完成對 Renova Cloud 全資收購，目標加速拓展東南亞市場的腳步。

遠傳行動通訊業務營收前三季達 462 億元，年增 2%，月租型用戶流失率持續創低。受惠 iPhone 17 系列銷售暢旺，且遠傳推出多元資費方案，開賣首月綁約銷售創 9 年新高。此外，9 月推出「優雅樂活服務」，結合 5G 通訊與多元生活應用，帶動第三季 5G 月租型用戶滲透率達 46%，同步挹注 ARPU 表現。