鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-04 17:12

遠傳 (4904-TW) 今 (4) 日在「TCCF 創意內容大會」舉行「TAICCA 雙基金發布會」，攜手文策院、韓國娛樂媒體集團 CJ ENM 及 TVBS 等夥伴，宣布成立「台韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，資金規模超過 15 億元，共同推動台灣影視內容產業化與國際化。

遠傳斥資15億成立影視雙基金，推動台灣影視內容產業化與國際化。(圖：遠傳提供)

遠傳指出，台韓娛樂文化內容基金由 CJ ENM 攜手遠傳及 TVBS 等合作夥伴成立，目標促進台灣娛樂生態系統發展及接軌國際市場，打造以台灣與韓國內容為中心的跨國製作與發行平台。

至於遠樂文創基金，遠傳說明，由文策院與遠傳成立，聚焦投資台灣本土內容的產製與推廣，挖掘優質電影、戲劇與演唱會等娛樂作品，並與國際團隊合作合製，提升台灣原創內容的全球競爭力與市場能見度。

遠傳總經理井琪表示，影視內容是文化的核心軟實力，而遠傳 friDay 影音迎來十周年，累積豐富經驗，除引進世界級作品，也從內容採購轉型為「以投代購」，近年也積極投入更多影視內容，將傑出的台灣原創 IP 帶給用戶並推向國際。

井琪提到，期待透過雙基金的成立，與合作夥伴跨國合作、資源整合，打造具全球競爭力的台灣內容生態系。