〈熱門股〉德儀傳調漲價格 矽力*-KY股價周漲10%站回月線
鉅亨網記者魏志豪 台北
德儀 (TXN-US) 本周傳出調漲部分產品價格，且平均漲幅達 1 成，業界看好，隨著德儀調漲價格，其他類比晶片業者也可望跟進，並有助整體產業環境優化，中國本土供應鏈也可望受惠，矽力 *-KY(6415-TW) 受此消息激勵，股價站上月線大關，週漲 10.14%。
德儀此次傳出對部分產品線漲價，平均漲幅達 1 成以上，部分更上看 4 成至 7 成，預計 6 月 15 日正式生效，業界認為，隨著德儀殺價搶單策略轉變，整體產業的獲利率可望改善。
矽力 *-KY 本周聞訊後，股價連日強漲，帶動股價從谷底翻揚，單周大漲 1 成，最高一度逼近 400 元，週五終場收在 385.5 元，三大法人僅外資站買方，外資狂買 779 張，投信小賣 45 張、自營商也小幅調節 13 張。
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