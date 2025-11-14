鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-14 16:20

在被歐盟處以近 30 億歐元 (約 34 億美元) 的反壟斷罰款後，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 公司已向歐盟執委會提交了補救措施，但明確拒絕了監管機關傾向的業務部分分拆要求。

針對歐盟近30億歐元罰款 Google提解決方案：拒絕分拆、承諾調整廣告技術(圖:shutterstock)

歐盟競爭事務主管里貝拉 (Teresa Ribera) 此前曾暗示，要平衡競爭環境，可能需要 Google 剝離其廣告技術部門的「部分」業務，儘管這比其前任所主張的更激進分拆緩和，但仍被 Google 視為過度之舉。

這筆在 9 月裁定的 29.5 億歐元罰款，是歐盟有史以來第二高的反壟斷罰款。歐盟官員指出，Google 違反了競爭規則，透過服務如 Google Ads、Google Ad Manager 和 AdX，偏袒自身的線上展示廣告技術服務，對競爭對手和發布商不利，並存在固有的利益衝突。

據外電報導，Google 提交的提案強調，其方案已「全面解決歐盟執委會的決定」，同時避免了「會損害數千家使用 Google 工具的歐洲發布商和廣告商」的分拆。

Google 承諾將在產品上做出變革：

1. 價格彈性：允許發布商在使用 Google Ad Manager 平台時，為不同的投標者設定不同的最低價格選項。

2. 互操作性提升：加強 Google 工具與其他業務產品之間的互操作性，以提供發布商和廣告商更多的選擇與靈活性。

儘管 Google 提出了解決方案並表示將持續與歐盟官員合作，但該公司仍計畫對歐盟執委會的 9 月裁決提出上訴。歐盟執委會發言人證實已收到 Google 的補救措施，並表示將對提案進行分析，評估其是否有效終止了自我偏惠行為和固有利益衝突。

Google 在美國也面臨針對其廣告技術業務的類似訴訟，美國司法部同樣要求 Google 出售 AdX。Google 在歐盟提出的方案與其在美國司法部調查中提出的方案大致相似。倘若 Google 持續存在反競爭行為，歐盟監管機構未來仍有可能發布分拆命令。