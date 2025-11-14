鉅亨網編輯林羿君 2025-11-14 14:00

400GW備電量當後盾！高盛：AI競賽中國比美國更具優勢。(圖:shutterstock)

自 2021 年和 2022 年接連遭遇電力短缺以來，中國一直大舉建立電力設施，在再生能源、燃煤電廠和核反應器領域的投建規模名列世界前茅。

高盛分析師 Hongcen Wei 等在報告中指出，到 2030 年，中國將擁有約 400 吉瓦的備用電力，相當於全球資料中心預期需求的 3 倍。這意味著中國有充足餘裕滿足資料中心等行業不斷增長的用電需求。

目前，美國擁有全球 44% 的資料中心容量，居於領先地位，而中國約佔四分之一，但預計很快就會迎頭趕上。

高盛指出，資料中心已佔美國電力需求的約 6%。由於資料中心快速增長，加上缺乏新建電廠，美國 13 個區域電網中已有 8 個的備用容量落在臨界值或以下，使其更容易受到電價飆升或供電短缺的衝擊。到了 2030 年，這樣的緊縮恐將限制資料中心的擴張，而資料中心本身需要龐大電力來運轉與冷卻其內部的運算設備。

報告稱，有限的有效備用電力容量，可能成為美國資料中心持續發展的一大瓶頸，相較之下，中國電網已具備相當充裕的備用容量，且預期未來還會進一步擴大。