中工前三季每股賺0.27元 陶朱隱園售房案遭買方砍價9000萬降到11.1億元

2025-11-13 17:10

中工 (2515-TW) 今 (13) 日公布 最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 1.52 億元，季增 1.51%，年減 38.6%，每股純益爲 0.1 元，1-9 月稅後純益 4.12 億元，年減 18.8%，每股純益 0.27 元。

中工前三季每股賺0.27元，陶朱隱園售房案遭買方砍價到11.1億元等於打9.25折。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，中工今天盤後並發布重大訊息指出，10 月間成交的「陶朱隱園」17 樓的已售戶，被客戶砍價到 11.1 億元，處分利益由 1.18 億元，降爲 4800 萬元，對比原本成交價 12 億元、整整被砍價 9000 萬元，等於較 10 月的原成交價 12 億元，打了 9.25 折。

同時，在寶佳集團以併購爲目的已買中工逾 10% 股權同時，中工也指出，「陶朱隱園」17 樓的已售戶，被客戶砍價到 11.1 億元，也是受到新聞報導的影響。

中工在 10 月下旬公布，台北市信義區高價宅「陶朱隱園」17 樓戶及 4 個車位對非關係人以 12 億元售出，換算每坪近 400 萬元，但 今天發布的降價至 11.1 億元成交，換算每坪約 370 萬元。

中工今天發布的最新獲利資訊顯示，2025 年第三季營收 45.48 億元，毛利 6.14%，季減 2.45 個百分點，年增 0.2 個百分點，單季稅後純益 1.52 億元，季增 1.51%，年減 38.6%，每股純益爲 0.1 元。