〈焦點股〉91APP*-KY收購iCHEF100%股權 股價直攻漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-14 09:48

91APP*-KY(6741-TW) 決議由台灣子公司九易宇軒以 3200 萬美元 (約新台幣 9.95 億元)，全現金收購台灣智慧餐飲科技領導品牌 iCHEF100% 股權，使 91APP 服務範圍正式延伸至餐飲業，並可直接挹注穩定營收，此案顯然受到市場肯定，今 (14) 日早盤股價直攻漲停，外盤還有逾 2400 張等著買。

91APP全現金收購iCHEF100% 股權。(圖：91APP提供)

91APP 說明，此為 91APP 成立以來最大規模的併購案，看好可放大總體潛在市場、提升營收規模、強化 AI 產品與人才布局，並為廣告業務與第三方支付業務注入新成長動能，而交易尚待主管機關審議核可後生效。

一旦交易完成後，91APP 將承接並整合 iCHEF 的產品技術、客戶基礎和營運能力，形成零售科技、餐飲科技和廣告科技三大業務引擎協同運作的跨產業科技公司。

91APP 強調，未來不僅可直接挹注穩定營收，更將帶來多重綜效，首先，提升第三方支付業務的金流規模與交易密度，其次，引入更多廣告客戶以掌握更廣泛的消費者意圖，優化投放模型與投資報酬率；第三，多元化的客戶基礎能創造更多跨產業的產品應用場景，有利於 AI 技術與業務的落地，第四，91APP 將一次取得大量具備即戰力的人才，強化研發與服務量能。

91APP 強調，管理團隊長期累積了豐富的投資併購實戰經驗，過往透過併購香港新創團隊設立海外據點，透過投資馬來西亞夥伴拓展東南亞市場。每一次的投資併購，都是開啟新局的決心展現，並皆取得實質成功。