電商雙11大檔買氣暴衝 momo三大熱銷品類出爐

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-11 19:50

電商雙 11 大檔如火如荼進行中，momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (11) 日表示，活動自凌晨開跑即引爆買氣，開賣首小時全站人流較平日成長近 3 倍、訂單量更飆升 11 倍，以美妝、家電和日用品為最受消費者青睞的三大熱銷品類，尤其日用品類買氣較平日暴增近 40 倍。

電商雙11大檔如火如荼進行中。(圖：富邦媒提供)

富邦媒觀察到，從凌晨開始，熱門爆品接連秒殺，消費者不僅鎖定高單價家電和 3C，更同步展開日常囤貨，從衛生紙、洗衣精到保健食品全數列入清單。

‌



momo 指出，今年雙 11 主打「多重回饋疊加」和「爆品強檔輪番上陣」，帶動高單價品與生活補貨品項同步熱銷，因應買氣全面引爆，也持續緊急補貨熱銷品、加碼推出限時優惠組合，樂觀看平台熱度將一路延燒至午夜。

Yahoo 購物則表示，雙 11 當日流量從凌晨零點起迅速衝高，整體訂單量較去年同期翻倍增，消費者特別鎖定高單商品並趕在夜貓加碼時段下手，Samsung Galaxy S25 Ultra、iPhone 17 系列和金塊都成熱銷商品，尤其黃金更爆出多達 6 倍的銷量。

今年 Yahoo 購物雙 11 由會員經濟、快速到貨和保值收藏三大動能齊發，業績大幅成長，統計 VIP 會員平均客單價較一般會員多 2 倍，訂單總額日均飆升 60%。