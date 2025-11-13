鉅亨網新聞中心 2025-11-13 15:10

全球快時尚電商巨頭希音（Shein）本月初在法國遭遇的一系列行動，不僅是單一企業的危機，更揭示了歐洲市場對「超低價跨境電商」模式的監管態度發生了根本性轉變。從產品合規審查到小包裹稅收提案，幾個關鍵節點的發展，預計將重塑整個產業的營運環境。

歐洲對低價跨境電商開戰：Shein恐被迫下架 小件稅即將上膛。（圖:shutterstock)

從實體到海關 法規嚴懲的訊號

事件始於 11 月 5 日），希音全球首家實體店鋪在巴黎開幕當日，法國總理府即宣布啟動暫停希音法國網站的程序。這一時間點上的直接碰撞，釋放了政府對其模式的高度關注與不滿。

兩日後的「開箱行動」是第一個關鍵節點。法國海關在巴黎戴高樂機場攔截了 24 小時內從中國發往法國的 20 萬件希音包裹進行逐一檢查。

初步檢查結果發現了不合規和非法商品，而此前抽查顯示約八成商品不符合法國標準。這一行動的巨大工作量（數十萬件包裹），及其後的公開結果，確立了法國對產品安全的零容忍立場。

此前的美國電商平台 Wish 曾因產品問題被勒令退出法國市場長達 15 個月，預示著法規的懲罰是真實且嚴厲的。

11 月 26 日聽證會 決定平台命運

第二個關鍵節點是法律程序上的決定。一場訂於 11 月 26 日的聽證會，將決定希音是否能繼續在法國經營平台網站。

這場聽證會的重要性遠超希音一家公司。它將成為歐洲司法層面，決定一個超大規模、低成本跨境電商平台能否持續在歐盟國家營運的里程碑式判例。若平台因產品合規問題被判處禁止經營，將對所有依賴第三方賣家和低價模式的電商產生深遠的警示作用。

量身訂製「小件稅」衝擊

最具結構性影響的第三個關鍵節點，是法國議會正在討論的「進口小件稅」提案。這項政策擬針對所有來自歐盟以外國家的跨境小包裹徵收「量身定制」的稅費，初步提議每件包裹收取 2 歐元。

這些平台仰賴「小包裹」模式以減少倉儲、提升週轉並降低物流成本。一旦小包裹本身被課稅，直接增加的成本將削弱其核心競爭力——價格優勢，從根本上動搖其獲利模式。

雖然法國政府估計此稅收能帶來約 5 至 6 億歐元收入，但也引發了擔憂。若僅法國徵稅，跨境包裹恐轉向德國或荷蘭等其他歐盟國家入境，再轉運至法國，導致「賠了夫人又折兵」的局面。

反「一次性時尚」浪潮

除了上述的行動和提案，法國還在討論針對「超低價商品演算法推薦」的監管（反「誘導消費」）。而歐盟層面也在推動《快時尚永續發展法案》，目標是在 2030 年前杜絕「一次性時尚」。