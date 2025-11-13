鉅亨網編輯林羿君 2025-11-13 10:21

彭博引述消息人士報導，中國稅務部門首次要求包括亞馬遜公司在內的電商巨頭交出銷售數據，以打擊利用跨境電商平台逃稅的商家，此舉在中國極為罕見。

中國突襲打稅！首次要求電商交銷售數據 亞馬遜也被點名。(圖:shutterstock)

根據多位線上賣家透露，過去幾個月以來，中國各地稅務局已要求主要平台上報部分中國商家的第三季收入，以遏止銷售額虛報現象。

報導稱，亞馬遜 (AMZN-US) 自 10 月中旬開始提交數據，而包括阿里巴巴－Ｗ(09988-HK) 旗下的速賣通（AliExpress）、Temu 和 Shien 等中國電商平台在數週前接到通知後已提交數據。稅務部門並未指控這些平台本身有任何不當行為。

消息人士表示，這些數據讓監管機構更清楚掌握跨境電商出口商的真實銷售情況，而這些數字往往遠高於商家先前向稅務局申報的金額。若商家修正申報以符合平台數據，可能將面臨高達 13% 的增值稅及企業所得稅補繳，補稅金額可能將吞噬獲利空間。

多名賣家透露，在亞馬遜等平台向稅務機關提交真實銷售數據後，他們陸續收到當地稅務部門發來的短訊，要求立即繳稅。其中，兩位註冊在經濟較弱地區的商家說，已接到當地稅務人員的電話或上門催繳通知。

部分賣家說，將先觀望稅務機關的追繳力度，以及業界是否會出現新的「規避補稅」方式。

根據中國稅法，年銷售額超過 500 萬元人民幣的企業須繳納最高 13% 的增值稅。只有當商家提供報關單及其他出口憑證時才能免稅，而大多數線上賣家在目前的商業模式下難以做到這一點。

根據 Marketplace Pulse 9 月的報告，中國賣家如今已佔亞馬遜全球活躍賣家數量的一半以上，這是他們首次在所有國際市場中突破 50% 大關。