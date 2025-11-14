search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

現貨白銀刷新歷史紀錄後回落逾2% 過去五天悄漲11% 什麼原因？

鉅亨網編譯陳韋廷

近期貴金屬再掀漲勢，現貨白銀 (XAGUSDOZ) 表現特別亮眼，周四 (13 日) 現貨價格一度突破 10 月中創下的每盎司 54.468 美元歷史高點，但收盤下跌 2.3%，重返 52 美元左右水位。

cover image of news article
現貨白銀刷新歷史紀錄後回落逾2% 過去五天悄漲11% 什麼原因？（圖：Shutterstock）

消息面上，美國政府停擺風險擾動市場。白宮表示，美國 10 月非農就業數據及消費者物價指數 (CPI) 恐因停擺延遲發布，加劇市場對聯準會 (Fed) 下月降息的不確定性。


地緣政治方面，俄羅斯最新表示，烏克蘭停止談判缺乏和平意願，避險情緒持續升溫。

中國光大期貨分析師展大鵬表示，Fed 政策搖擺下，經濟擔憂與通膨擔憂交織，推動貴金屬偏強運行，而白銀因金銀比快速回歸，彈性更受市場青睞。

白銀此輪漲勢背後，供需矛盾是核心。去年全球白銀需求 3.55 萬噸，工業需求佔比超六成，太陽能、電子等領域用銀量年增 4.5%，投資需求因避險升溫成為新動力，ETF 等產品持倉旺盛。

反觀供應端，全球白銀礦產量長期穩定在 2.6 萬噸左右，再生銀增量有限，加上礦石品位下降、開採成本上升，短期難以大幅提升。

更重要的是，海外現貨緊張引發連鎖反應。川普關稅政策、COMEX 倉庫庫存集中、印度消費需求轉向等因素，導致現貨溢價一度達 5%，中國國內冶煉廠出口增加，下游貿易端升水高達 50-100 元 / 公斤。

銀河期貨指出，白銀不僅受黃金帶動，自身基本面支撐更強，近期漲幅已優於黃金

不過，展大鵬提醒，白銀反彈持續性待觀察，投資人不宜過度追高。短期看，貴金屬或延續高位偏震震盪，後續需關注政策動向及供需格局變化。


文章標籤

白銀現貨價格黃金地緣政治工業需求

相關行情

台股首頁我要存股
現貨白銀52.660.65%
現貨黃金4173.830.07%
美元指數99.2090.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty