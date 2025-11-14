鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 08:45

近期貴金屬再掀漲勢，現貨白銀 (XAGUSDOZ) 表現特別亮眼，周四 (13 日) 現貨價格一度突破 10 月中創下的每盎司 54.468 美元歷史高點，但收盤下跌 2.3%，重返 52 美元左右水位。

現貨白銀刷新歷史紀錄後回落逾2% 過去五天悄漲11% 什麼原因？（圖：Shutterstock）

消息面上，美國政府停擺風險擾動市場。白宮表示，美國 10 月非農就業數據及消費者物價指數 (CPI) 恐因停擺延遲發布，加劇市場對聯準會 (Fed) 下月降息的不確定性。

地緣政治方面，俄羅斯最新表示，烏克蘭停止談判缺乏和平意願，避險情緒持續升溫。

白銀此輪漲勢背後，供需矛盾是核心。去年全球白銀需求 3.55 萬噸，工業需求佔比超六成，太陽能、電子等領域用銀量年增 4.5%，投資需求因避險升溫成為新動力，ETF 等產品持倉旺盛。

反觀供應端，全球白銀礦產量長期穩定在 2.6 萬噸左右，再生銀增量有限，加上礦石品位下降、開採成本上升，短期難以大幅提升。

更重要的是，海外現貨緊張引發連鎖反應。川普關稅政策、COMEX 倉庫庫存集中、印度消費需求轉向等因素，導致現貨溢價一度達 5%，中國國內冶煉廠出口增加，下游貿易端升水高達 50-100 元 / 公斤。