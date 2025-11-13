鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 17:48

寶成 (9904-TW) 今 (13) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 37.88 億元，季增 1.44 倍，年減 33.85%，每股純益 1.28 元；2025 年 1-9 月稅後純益 89.36 億元，年減 35.21%，每股純益爲 3.03 元。寶成指出，對鞋類製造業務，堅持採取多元化策略，保持高度彈性以優化產能配置，且持續推進中長期產能擴充。

製鞋龍頭寶成前三季稅後純益年減35.21% ，每股純益3.03元。(鉅亨網記者張欽發攝)

寶成 2025 年第三季營收 588.24 億元，毛利率 23.48%，季增 0.79 個百分點，年減 1 個百分點，第三季稅後純益 37.88 億元，季增 1.44 倍，年減 33.85%，每股純益 1.28 元。

寶成 2025 年 1-9 月營收 1886.31 億元，毛利率 23.15%，年減 1.43 個百分點，稅後純益 89.36 億元，年減 35.21%，每股純益爲 3.03 元。

寶成指出，2025 年 1-9 月營收 1886.31 億元，其中鞋類出貨雙數較 2024 年同期持續增加，並在優質產品組合帶動下，平均售價也同步提升，但受不利匯率因素影響，鞋類製造業務以新台幣計的營收年減 0.6%，以美元計則年增 2.3%，顯示整體營運動能依然穩健，鞋類製造占營收占比擴大至 69.9%。

而在運動用品零售及批發業務方面，因面對經營環境日益複雜多變、消費動能尚待全面恢復的格局，持續專注於通路布局優化，並加強數位工具應用，以提升全場景經營能力，前三季線上銷售維持穩定成長，部分緩解實體門店客流疲弱的壓力，為營運表現提供一定支撐；在運動用品零售及批發業務在前三季衰退 9.7%，占營收下降至 29.7%。

寶成 2025 年前三季營業外收入及支出部分，前三季依權益法認列的投資收益為 53.09 億元，較去年同期減少 31.9 億元，其中，來自認列直、間接持股 18.09% 的南山人壽相關轉投資收益為 35.78 億元，較去年年同期減少 30.47 億元。此外，金融商品評價淨利益較 113 年同期減少 7.36 億元、處分關聯企業淨利益也減少 4.02 億元等，寶成 2025 年前三季營業外淨收益為 79.41 億元，較去年年同期減少 45.5 億元或 36.4%。