鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-13 19:57

保瑞 (6472-TW) 今 (13) 日公告最新財報，今年前三季營收 141.54 億元，稅後純益 26.5 億元，年減超過 2 成，每股純益 21.34 元。另外，保瑞也宣布於每股價格 450 至 900 元執行庫藏股，預計買回 200 張。

保瑞前三季獲利26.5億年減逾2成，買回庫藏股200張。(鉅亨網資料照)

保瑞第三季營收 48.06 億元，季減 1%，年減 14%；毛利率 45%，季增 4 個百分點，年增 3 個百分點；營益率 22%，季增 2 個百分點，年對年持平；稅後純益 6.34 億元，季增 3%，年減 56%，每股純益 5.09 元。

‌



保瑞前三季營收 141.54 億元，年增 15%；毛利率 43%，年減 4 個百分點；營益率 19%，年減 6 個百分點；稅後純益 26.5 億元，年減 24%，每股純益 21.34 元。

保瑞指出，受惠產能與劑型擴張，包括內部委託訂單在內的 CDMO 業務不計內部客戶前三季營收 52.7 億元，年增 18.98%，若計入內部訂單，前三季累計營收突破 70 億元，年增近 60%。

保瑞提到，目前 CDMO 在手訂單達 2.96 億美元，包括 27 項新合約與超過 20 項新產品，其中 72% 為商業化專案，2026 年能見度明確。大分子 CDMO 業務方面，第三季業績季對季成長近 5 成，同時也新增 1 家大分子 CDMO 客戶，雙方攜手打造一站式平台，加速大分子業務擴展。

美國營運布局部分，保瑞已關閉明尼蘇達州 Plymouth 區域，並調整馬里蘭州針劑廠舊有產線，整體無菌充填產能約提升 10%，加拿大與明尼蘇達州的固體及液體劑型產能則增加 3%。

全球銷售業務方面，保瑞指出，第三季營收 30.2 億元，年減 6.4%，Upsher-Smith 原有學名藥受到價格競爭及內部供貨轉移延宕影響，導致高成本庫存銷售虧損，並反映於停業部門，不過目前庫存已改善。

保瑞進一步表示，學名藥雖然疲弱，但專科用藥動能明顯增強，其中 Vigabatrin 3 種劑型的市場滲透率持續提升。另外，用於治療裘馨氏肌肉失養症的 Deflazacort tablet 已成功取得品牌名，後續將以品牌藥物方式強化行銷布局。