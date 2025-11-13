Arm台灣總裁黃曉剛：台灣在AI浪潮居領先 為全球AI發展核心

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-13 15:44

矽智財大廠 Arm (ARM-US) 今 (13) 日舉辦 AI 領袖峰會 Arm Unlocked Taipei，以「探索 AI 運算的未來」為主軸，台灣總裁黃曉剛致詞時表示，台灣在完整的資通訊產業鏈基礎下，在 AI 浪潮擁有領先產業地位，從半導體設計到裝置製造，皆位居全球 AI 發展核心。今日該活動共吸引超過 1,500 名科技產業菁英預先報名。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

黃曉剛說，今年對 Arm 是具指標意義的一年，推出多款以 AI 為核心的創新技術，從邊緣運算到行動裝置，全面加速智慧化轉型，也將持續攜手合作夥伴，塑造 AI 驅動的未來。

Arm 此次論壇共有「消費性電子」、「邊緣 AI」及「基礎設施」三大核心領域，其中，Arm 資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson 在「邊緣 AI」的首場講座中，暢談邊緣人工智慧的未來商機，說明人們正在經歷一場由 AI 引領的運算革命。

Paul Williamson 指出，未來三年，物聯網應用將加速發展，從智慧製造、智慧汽車到智慧醫療，邊緣人工智慧將成為主導技術，且需求呈現爆發性成長。

「消費性電子」主題中，Arm 以最新發布的 Arm Lumex CSS 運算平台、SME2 AI 加速技術為基礎，擴展其應用場景，並支援裝置端 AI、沉浸式圖像處理與多模態作業系統環境，同時透過軟體導入與生態系合作，加速智慧行動裝置的演進，開啟未來消費電子實現創新里程碑。

隨著 AI 快速發展，資料中心運算的革新也正在發生，Arm 透過論壇中的「基礎設施」議程，分享 AI 基礎設施的未來趨勢，並深入探討 Neoverse CSS 的早期模擬、模組化韌體、小晶片系統架構 (CSA) 及 UCIe 產業標準等內容。

同時，Arm 也邀請台灣 IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 演講，了解 Arm 全面設計 (Arm Total Design) 加速客製化 SoC 的開發流程，實現更快速、更具彈性的 AI 基礎設施解決方案，並以創新技術引領趨勢。