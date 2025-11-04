鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-04 21:02

為推動金融創新並順應國際趨勢，金管會自 2024 年 6 月起，協力集保公司及國內金融機構組成「現實世界資產 (RWA) 代幣化小組」，進行代幣化技術的概念驗證 (POC)，日前已完成驗證技術的可行性，顯示透過區塊鏈與智能合約技術，債券與基金等金融商品可實現快速交割、降低投資門檻與自動化配息，為台灣金融創新開啟新契機。金管會表示，下一步將聚焦法規調適、交易平台建置及國際鏈結，逐步將「可行」轉化為「可用」，與國際市場接軌。

金管會：RWA代幣化實證可行 下一步聚焦法規調適、平台建置。（鉅亨網資料照）

RWA 代幣化小組成員包括中央銀行、集保公司，以及國泰證券、國泰投信、中國信託銀行、統一證券、台新銀行、凱基證券、元大金控、台北富邦銀行、凱基銀行等共 9 家金融機構，並由財金公司、證券交易所、櫃買中心與元富證券提供支援。

創新處副處長施宜君說明，小組以國內債券、外國債券及基金三類金融商品為試驗標的，分組進行模擬測試。國內債券組透過自建區塊鏈及 RWA 交易平台，提供台幣計價公司債及金融債的認購、發行、交易、配息、還本及保管等服務，並串接中央銀行代幣化金流平台，實現款券即時同步交割 (DVP)。

實證結果顯示，採用區塊鏈及智能合約技術，能顯著縮短交割時間、降低投資門檻、提升資金運用效率，並可支援近乎全天候交易、自動化配息與還本。小組成員也透過研究國際案例，發現 RWA 代幣化雖已在部分國家試行，但交易量仍偏低，且法規尚未統一，若未來市場規模擴大，仍需持續觀察技術及市場效益。

金管會指出，RWA 代幣化不僅是技術革新，也將帶來市場運作模式的轉變。傳統資本市場經歷數百年發展才形成證券商、中介機構及交易所等完整基礎設施，未來若轉向智能合約及去中心化機制，傳統金融機構的角色、投資人的交易習慣以及市場信心都需逐步調整與測試。

展望未來，金管會將聚焦三大方向推動 RWA 代幣化落地，首先，在法規調適方面，將由集保與櫃買進行有價證券代幣化法規研究，並透過「金融行動創新法規調適平台」成立數位資產專題委員會，分別研究 RWA 代幣化及穩定幣相關法規，並邀請學者專家及小組成員共同討論。

其次，在交易平台建置方面，金管會將參考國際案例，規劃由周邊單位及金融機構共同籌組 RWA 代幣交易平台，並成立專案小組推動平台規劃及營運架構。第三，在國際鏈結方面，將持續鼓勵小組成員分享國際發展趨勢，並在法規及平台建置完成後，推動與國際金融機構合作，提升我國 RWA 代幣化與全球市場接軌的能力。