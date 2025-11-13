鉅亨研報 2025-11-13 14:32

一、關於傳承與未來：接班人的堅定支持與持續教育

【巴菲特最後股東信】九大啟示曝光！接班人已定、最終哲學藏什麼？ (圖:shutterstock)

巴菲特毫不含糊地表達了對繼任者格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）的完全信任。他稱讚阿貝爾為「卓越的經理人、勤奮的工作者與誠實的溝通者」，並表示阿貝爾的表現「超出了預期」。這種信賴不僅基於業務能力，更基於對其品德的肯定。

啟示一：確定接班人並高度讚揚其品格

巴菲特為繼任者背書，強調阿貝爾是「絕佳人選」，代表波克夏的領導權轉移將是平穩且基於信任的。

啟示二：對波克夏未來持久性的承諾

他預計波克夏在未來一百年可能只需要五到六位執行長，強調公司已經建立了一套穩固的文化和分散的業務結構，確保其永續經營的特性。

持續的溝通－感恩節信的延續

儘管巴菲特宣布不再撰寫年度股東信，但他表示將會繼續通過每年的「感恩節信」（Thanksgiving Message）與股東進行交流，這封最後的信件本身就是以感恩節信息的形式發布。這意味著他將從正式的「CEO 報告者」角色，轉變為「精神導師與顧問」，以更具個人色彩和哲學反思的方式，持續影響公司。



二、關於商業與道德：貪婪的道德警示與投資原則

在商業道德層面，巴菲特對企業界，特別是高管薪酬的貪婪風氣提出了嚴厲批評，同時重申了投資紀律。

啟示三：對企業高管貪婪與「薪酬競賽」的強烈批判