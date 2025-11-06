鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 18:50

衛福部拋出健保補充保費改革引起全網炸鍋，擬對股利、利息、租金改為「年度結算」收取，只要收入累計超過 2 萬元，即須繳納 2.11% 的補充保費。對此，金管會證期局官員回應，才剛看到衛福部提出的草案版本，也不是完整內容，會再評估是否對股民產生實質影響，再進一步與衛福部交流。

健保補充保費改革全網炸鍋 金管會坦言沒被通知、會再與衛福部交流。（鉅亨網資料照）

衛福部長石崇良指出，明年健保支出與收入預估有高達近 900 億元的缺口，因此提出補充保費改革，針對利息、股利等六大類非薪資收入，從現行的「單筆超過 2 萬元」改為「年度累計超過 2 萬元」即需課徵 2.11%。

石崇良指出，目前條文草案已大致準備就緒，後續將啟動社會溝通、聽取各方意見，之後才會送請行政院審查，目標是在年底或明年初將修法草案送入立法院，不過，石崇良坦言，草案沒有正式跟金管會聊過，但有請教很多財務專家。