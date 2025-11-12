太子集團洗錢案曝洗防機制失靈？金管會：10銀行通報52次 攜高檢署檢討

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-12 13:56

太子集團遭檢調查出涉嫌洗錢高達 45 億元，引發社會譁然，金管會主委彭金隆今 (12) 日赴立法院財委會報告，多位立委關切此議題，彭金隆指出，金管會有針對此案啟動金檢，共有 10 家銀行涉入，近 6 年來皆有進行大額通報及可疑洗錢申報，共計 52 次，後續是否採取動作須由執法機關判斷，目前已與高檢署討論如何進一步強化洗防機制。

金管會主委彭金隆今(12)日赴立法院財委會業務報告。(鉅亨網資料照)

民進黨立委李坤城、國民黨立委賴士葆等人皆針對太子集團洗錢案提出質疑，若非美國司法部於 10 月 14 日發出通知，金管會是否根本不會在 10 月 15 日啟動金檢？直言我國打詐、洗錢防制體系形同「被動應付」，嚴重打擊民眾對於政府的信任。

李坤城指出，根據台北地檢署資料，檢調此次扣押太子集團相關不動產 18 筆、銀行帳戶 60 個，帳戶餘額超過 2 億元，合計扣押金額達 45 億元，顯示洗錢金額相當龐大。

他進一步指出，太子集團自 2018 年進入台灣至今已有 7 年，期間在 10 家銀行開設 60 個帳戶、購置 11 戶豪宅、26 輛名車，甚至可動用現金超過 30 億元，「銀行、建商都沒覺得奇怪嗎？」

對此，彭金隆回應，金管會以往金檢都相當即時，但此案涉及 30 多個國家，美國司法部通知各國，相信各國都有採取行動，金管會除了此次專案金檢，過往也都有例行的一般金檢，他強調，與太子集團洗錢案的相關銀行這幾年都有通報，並非毫無作為。

銀行局長童政彰補充，10 家銀行從 2019 年起，系統都有辨識出風險，並依照規定進行大額申報及可疑洗錢申報，共計向調查局申報 52 次。

童政彰表示，國家洗防機制主要有三大單位，首先是金融機構，業者會把情資通報給調查局，經過分析運用之後，會把情報分送給執法機關，接下來再採取進一步動作，例如刑事警察局、檢調等。

李坤城追問，此案的銀行通報之後就沒有下文，是不是代表整個國家洗錢防制機制出了問題？彭金隆解釋，整個洗防機制涉及多個單位，金管會負責監督的銀行是第一步的阻詐、通報，他們每天面對龐大的交易，「銀行確實覺得奇怪，也依規定通報，但後續要不要採取動作，須由執法機關專業判斷」。

彭金隆表示，金管會會持續檢討機制，從 ABC 三面向著手，A 為事前檢視，規定有沒有好好做；B 為事中追蹤，有沒有落實做；C 為法規補強，有沒有更好的方法改善。