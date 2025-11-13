瑞幸退市5年在美OTC股價飆逾2370%！官方回應重返美股上市傳聞：目前沒確定時間表
鉅亨網編譯陳韋廷
對於將重返美股上市的市場消息，瑞幸咖啡方面今 (13) 日表示，會持續關注美國資本市場，但公司目前沒有確定的時間表。
近日，根據中國廈門市工商聯視頻號，瑞幸執行長郭謹一在公開活動中透露，正積極推動重回美國主機板上市進程。
同時，也有市場消息稱，瑞幸目前最大股東大鈸資本考慮競購咖啡連鎖品牌 COSTA。對於此消息，以及若競購成功，是否考慮和瑞幸咖啡打包上市，瑞幸方面暫未回應。
瑞幸咖啡成立於 2017 年，2019 年 5 月在美國那斯達克交易所掛牌上市，隔年因財務造假，遭到停牌並下市。
從那斯達克退市後，瑞幸咖啡轉至美股粉紅單市場（OTC Pink，非主機板場外交易市場，流動性較低）交易。截至週三 (12 日) 收盤，瑞幸粉紅單收黑 1.17% 至每股 38.05 美元，相比其 2020 年在粉紅單市場的 1.54 美元，漲幅高達 2370.78%。
退市時，瑞幸咖啡在中國有 4000 多家門市和近 3 萬名員工，而郭謹一近日則透露，目前瑞幸全球門市近 3 萬家，註冊用戶超 4 億，員工超 17 萬，預計 2025 年度營收超 500 億元。
