Q3營收暴增50%！全球最快IPO瑞幸海外擴張全面加速 日均33家店 要重回美股？

全球最快 IPO 紀錄保持者瑞幸咖啡，正以日均 33 家新店的速度在全球市場狂奔。最新財報顯示，今年第三季瑞幸營收 152.87 億元人民幣，年增 50.2%，增速高出預期 8 個百分點，月均交易客戶數達 1.12 億，年增 40.6%，全球門市淨增加 3008 家，總數突破 2.9 萬家，中國門市數量更已是星巴克的 3 倍有餘。

（圖：Shutterstock）

規模擴張之外，瑞幸的成長動能來自單店效率提升與策略聚焦，瑞幸第二季總淨收入 123.59 億元人民幣，較去年同期增加 47.1%，GAAP 營業利潤 17 億元人民幣，較去年同期增加 61.8%，營業利益率 13.8%，商品成交額 (GMV) 達 141.79 億元，延續高成長態勢。

對於未來，瑞幸確定兩大方向：一是產品創新與品牌升級，透過高性價比新品及 BPT 賽事 IP 強化用戶黏性；二是全球化與精細化營運，明年將加速馬來西亞、歐洲在地化生產，降低海外成本。

目前，瑞幸海外門市已達 108 家，分別是新加坡 68 家、馬來西亞 45 家、美國 5 家，並打算在廈門推動重回美國主機板上市，重啟國際資本市場旅程。

中國茶飲品牌的出海浪潮中，瑞幸並非孤例，各品牌路徑卻各有專注。霸王茶姬今年 4 月上市後迅速登陸美國洛杉磯，規劃今年在全球新開 1000-1500 家店，海外以東南亞為主、北美高端市場為輔，喜茶也在美國擁有逾 30 家門市，海外門市亦破百家，年初紐約時代廣場 LAB 店首日銷量破 3500 杯，並上線自飲外賣。

相較之下，茶顏悅色較為謹慎，未直接輸出茶飲產品，而是以電商佈局零食、茶具等周邊，試水海外零售，直言「跨境無經驗，需嚴謹了解市場」。