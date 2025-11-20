從美股退市到市值破100億鎂！瑞幸要做「中國咖啡第一」 但接下來要防的不是星巴克

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-20 14:10

星巴克 (SBUX-US) 中國近日以 40 億美元估值出售大部分股權，而與此同時，瑞幸咖啡市值也已經突破 100 億美元。即便星巴克門市更大、選址更優，若對比單店估值，兩者僅相差約 10%，這一反差折射出中國咖啡市場的劇變。

從美股退市到市值破100億鎂！瑞幸要做「中國咖啡第一」 但接下來要防的並非星巴克（圖：Shutterstock）

五年前，瑞幸咖啡深陷在美退市危機與單店虧損情形，但如今已成為業界新龍頭。

2020 年瑞幸退市時，門市數量略微超過星巴克，但營收僅後者四分之一，且每杯虧損 5.6 元 (人民幣，下同)。

五年後，瑞幸門市規模達星巴克 3.6 倍，整體營收 2.6 倍，單杯獲利穩定在 1.2 元。

瑞幸執行長郭謹一近期透露正推動重返美股計畫，雖未明確時間表，但「中國咖啡第一」的地位已穩固。

然而，瑞幸的挑戰從未如此嚴峻，最大對手由單一外企星巴克，變成蜜雪冰城、古茗等本土萬店茶飲品牌。

瑞幸董事長、最大股東大釩資本的創始人黎輝日前接受採訪時指出，現做飲品市場本質是統一的，瑞幸爆款生椰拿鐵更像奶茶，而對手正跨界搶食。

蜜雪冰城依托 5 萬家門市推廣 5-7 元雪王咖啡，對低價品牌是消費升級，對瑞幸則是價格壓制，古茗引進自動咖啡機、冷鏈鮮奶，直攻一、二線市場，年底目標萬家店。

五年前，星巴克輕奢定位留出的價格空隙，已被激烈競爭填平。經歷 9.9 元大戰、外帶混戰後，15 元咖啡漸被視為「高價」。