鉅亨網新聞中心 2025-11-13 09:35

世界知識產權組織周三（12 日）發布年度報告《世界知識產權指標》，指出 2024 年全球專利申請量和全球外觀設計申請量繼續攀升。經歷兩年放緩後，全球商標申請量呈現復甦跡象。中國表現突出，三項申請量均居全球首位。

全球專利申請，美中日韓德位列前五。（圖：Shutterstock）

報告顯示，2024 年全球專利申請量實現連續五年增長，創下 370 萬件歷史新高，增幅達 4.9%。中國以 180 萬件專利申請蟬聯全球第一，隨後是美國（501,831 件）、日本（419,132 件）、韓國（295,722 件）和德國（133,485 件）。

從數據來看，電腦技術依然是全球已公布專利申請中出現頻率最高的技術，佔全球總量 13.2%。位列其後的是電機設備、測量技術、數位通訊和醫療技術，與 2023 年基本一致。

全球商標申請量在經歷兩年放緩後呈現復甦跡象。2024 年商標申請總量達 1,520 萬件，較 2023 年微降 0.1%。最大申請來源國是中國，申請量約達 730 萬件，接著是美國（836,457 件）、俄羅斯（559,436 件）、印度（532,900 件）和巴西（436,291 件）。

2024 年全球外觀設計申請量實現 2.2% 的增長，達 160 萬件。中國申請人的外觀設計申請量為 906,849 件，居全球首位。緊隨其後的是德國（70,212 件）、美國（66,855 件）、義大利（63,668 件）和韓國（60,109 件）。前五大來源國合計佔 2024 年全球外觀設計申請量近四分之三。

世界知識產權組織總幹事鄧鴻森指出，知識產權對商業和經濟增長十分重要。在當今競爭激烈的全球經濟中，創新是增長的關鍵驅動力，知識產權已成為眾多商業戰略的核心——無論是保護和推廣突破性技術、值得信賴的品牌，還是引人注目的設計。

知識產權申請量的持續增長也反映出各方對知識產權體系的堅定信心，以及各國政府在產權組織支持下激勵和強化創新的努力。要維持這種信任，需要持續展開全球合作，確保建立健全、高效的知識產權框架。