鉅亨網編輯林羿君 2025-11-13 11:41

在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。

不到兩週就收手？中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態。(圖:shutterstock)

彭博引述匿名貿易商消息報導，在上月底一連串的採購、也是本季首次之後，中國對美國大豆的進口似乎有所放緩，目前並無新的出貨紀錄。

中國暫停進口的疑慮，加劇了市場的擔憂：作為美國大豆的最大消費國，中國是否會像美國總統川普政府所聲稱的那樣大量進口美國大豆。

華府宣稱中國已承諾今年底前採購 1,200 萬公噸美國黃豆，未來三年每年也會採購 250 萬公噸。不過，中方尚未證實川普團隊提到的具體採購數字，但解除了對 3 間美國貿易商的禁令。

與中國達成的協議被視為對陷入困境的美國農民至關重要，可為他們帶來紓困。本季大部分時間，中方延遲購買美國大豆，這既損害了種植者的利益，也為北京在與華盛頓的談判中提供了一個重要籌碼。去年，美中貿易額超過 120 億美元。

大豆期貨在協議達成前的數週一路上漲，然而，由於市場擔憂中方採購意願不明朗，價格隨後便開始震盪起伏。

新加坡 StoneX Group 農產品經紀人 Kang Wei Cheang 表示，「業界許多人認為，中國採購 1200 萬噸美國黃豆的承諾更像是外交姿態，而非具體貿易協議。」

過去幾個月以來，中國已大量採購南美黃豆，以實現供應來源多元化。因此，荷蘭合作銀行資深分析師皮斯托亞（Vitor Pistoia）指出，無論與美國是否達成任何貿易協議，中國未來幾個月的大豆需求都被預期將會下降。

根據業界估算，中國壓榨廠在巴西新作大豆上巿前，確實需要補一些 12 月到明年 1 月的船貨，但規模預料也只有幾百萬噸，遠低於華府提出的年度採購目標。

此外，交易員指出，美國大豆仍被加徵 13% 的關稅，若拿來壓榨將出現巨額虧損，讓中國的商業壓榨廠幾乎沒有動力去下訂美國船貨。