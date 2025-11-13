〈美股盤後〉AMD狂噴9% 道瓊首度突破48000點大關 再創歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-13 05:31

AMD狂噴9% 道瓊首度突破48000點大關 再創歷史新高 (圖：REUTERS/TPG)

金融股成為道瓊主要推升動能。高盛、摩根大通與美國運通盤中齊創新高，與景氣連動性高的開拓重工也同步走揚。帶動追蹤標普 500 金融板塊的 SPDR 基金 (XLF-US) 上漲 1%。

相較之下，人工智慧 (AI) 類股波動仍大，AMD 狂噴 9%，但甲骨文及 Palantir 走低。

投資人正密切關注眾議院即將進行的臨時支出法案表決，該法案可望結束創下歷史最長、已持續 43 天的美國政府關門。

眾議院多數黨領袖史卡利塞 (Steve Scalise) 表示，投票時間為美東時間晚間 7 點 (台灣時間週四上午 8 時)，預料最快本週末政府可望重新開門。

美國航空業營運壓力緩解。根據 Cirium 數據，週三美國共取消 811 班航班，占航班總量 3.5%，為近一週最低，顯示政府關門影響的陰霾正逐漸消退。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 週三表示，受政府關門影響，10 月的非農就業與消費者物價報告「可能永遠無法發布」，此言再度引發市場對經濟數據缺口的憂慮。

美股週三 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 326.86 點，或 0.68%，收 48,254.82 點。

那斯達克指數下跌 61.844 點，或 0.26%，收 23,406.457 點。

S&P 500 指數上漲 4.31 點，或 0.06%，收 6,850.92 點。

費城半導體指數上漲 102.43 點，或 1.47%，收 7,082.13 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 90.16 點，或 0.54%，收 16,692.36 點。

標普盤面以醫療保健、金融與原物料領漲。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收黑。Meta (META-US) 下跌 2.88%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.65%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.58%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.97%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.07% ；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.73%。

企業新聞

思科 (CSCO-US) 週三收紅 3.14%，盤後股價續飛超 7%。思科第一財季獲利報告顯示，其利潤和收入均超乎預期，主因是核心網路業務強勢，加上超大規模客戶 AI 基礎建設訂單達 13 億美元，「反映出成長速度顯著加快」。

Circle Internet(CRCL-US) 暴跌逾 12%，儘管公司公布的季度財報優於華爾街預期，但投資人對後續成長前景顯得謹慎。

晶片大廠 AMD (AMD-US) 週三飆升 9% 報每股 258.89 美元，AMD 在三年來首度舉行的分析師日上提出長期成長藍圖，強調人工智慧 (AI) 及資料中心業務將成為未來主要成長引擎，獲市場一致好評。

能源巨擘雪佛龍 (Chevron) (CVX-US) 收低 1.82% 至每股 153.32 美元，公司預期至 2030 年自由現金流可望年均增長逾 10%，並計畫擴大油氣產量，同時持續削減成本與資本支出，以提升整體獲利能力。

Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 下滑 1.48% 至每股 287.43 美元，Alphabet 宣布將於未來數年在德國投資 55 億歐元（約 64 億美元），用以擴建資料中心與雲端基礎設施，深化其在歐洲最大經濟體的佈局。

華爾街分析

市場人士指出，隨著政府重啟預期升溫與金融、醫療股領漲，道瓊有望在第四季持續創高，不過 AI 與科技股震盪仍可能成為盤面主導變數。

Horizon Investments 研究主管 Mike Dickson 表示：「市場整體上希望這場停擺盡快結束。」

Navellier & Associates 投資長 Louis Navellier 研判，若股價下跌時成交量減少，代表市場拋售壓力正在減弱。他同時認為，11 月的季節性因素有助於限制 AI 類股的下探空間。

Infrastructure Capital Advisors 執行長兼基金經理 Jay Hatfield 指出，投資人正自高估值的科技股轉向被低估的金融與傳統產業股，預料這股輪動趨勢將持續到年底。