鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-12 18:04

台灣央行副總裁嚴宗大明 (13) 日將赴立院備詢，在最新出爐的書面報告中，央行指出，長期以來台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升，但與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低，且台灣每戶及每人 Gini 係數長期低於 0.4 的國際警戒線。

央行看我國貧富差距 低於國際警戒線。(鉅亨網資料照)

嚴宗大將於立院財委會進行「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」報告，並備詢。

嚴宗大指出，以每人 Gini 係數而言，目前台灣為 0.277，低於中國 (0.47)、美國 (0.47)、新加坡 (0.44)、英國 (0.33) 和南韓 (0.32) 等經濟體。

而以 2024 年為例，未計政府移轉收支的每戶 5 等分位所得差距倍數為 7.38 倍，計入政府移轉收支 (即社福移轉及租稅措施) 後則降至 6.14 倍，顯示政府透過社福移轉及租稅措施，有助縮短家庭所得差距。

而央行基於法定職責，維持物價穩定、金融穩定，可減輕經濟金融不穩定對低所得者的不利衝擊，有助緩和所得不均。