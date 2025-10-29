緯創德州AI超級運算中心2026年上半年啟用 攜手輝達以物理AI加速布局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-29 19:54

‌



緯創 (3231-TW) 投資 7.61 億美元 (約新台幣 232.96 億元) 在美國德州興建 AI 超級運算中心，預計 2026 年上半年啟用。緯創今 (29) 日指出，公司持續強化 AI 相關產品設計製造能力，並攜手輝達 (NVDA-US) 以「物理 AI」策略加速美國製造營運布局。

緯創德州AI超級運算中心2026年上半年啟用，攜輝達以物理AI加速布局。(鉅亨網資料照)

緯創表示，將運用輝達技術，在美國建立智慧工廠，主要在德州生產 AI 超級電腦。而該策略的核心為「物理 AI」(Physical AI)，透過數位孿生 (Digital twin) 技術來提升效率、設計與營運管理。

‌



緯創進一步指出，透過與輝達的合作，德州廠將成為美國首批能在地生產 AI 超級電腦的生產基地之一。

緯創說明，運用 NVIDIA Omniverse 函式庫，建立高擬真、具有物理等級精確度的數位孿生 (虛擬複本)，應用於德州的新 AI 超級電腦組裝與測試工廠。這些數位孿生將用於工廠規劃與營運，使工程師能在實際施工前，模擬與優化工廠布局、測試設備配置並改善工作流程，進而縮短產品導入時程並避免昂貴的修改成本。

緯創採用 NVIDIA PhysicsNeMo 等框架，建立物理資訊 AI 模型 (Physical-Informed AI models)，以加速複雜模擬運算，例如對於熱動態管理至關重要的流體力學分析 (CFD)。將這些模型整合入數位孿生後，可精確且快速地預測 AI 超級電腦測試室的氣流與溫度分布，顯著縮短模擬時間，並實現近乎即時的溫度控制，以防止設備過熱。