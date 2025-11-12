創控Q3轉盈EPS 0.25元 Q4獲利再上層樓

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-12 18:36

AMC 監測設備廠創控 (6909-TW) 今 (12) 日公告第三季財報，受惠本業成長與業外挹注，稅後純益 0.16 億元，較第二季轉盈，年減 54.06%，每股稅後純益 0.25 元。展望後市，公司看好，第四季需求穩健，加上先前遞延出貨的效應將在本季顯現，有助營收推高，獲利也隨經濟規模擴大而跳升。

創控科技董事長王禮鵬。(鉅亨網資料照)

創控第三季營收 1.2 億元，季增 38.61%，年減 23.57%，毛利率 59%，季增 10.96 個百分點，年減 7.74 個百分點，營益率 12.03%，較第二季轉正，年減 12.82 個百分點，稅後純益 0.16 億元，較第二季轉盈，年減 54.06%，每股稅後純益 0.25 元。

創控指出，下半年傳統旺季效應逐步顯現，新客戶訂單成長，帶動第三季獲利轉正，若以前三季來看，由於 5 月 IPO 現金增資，認列員工認購股份獎酬的一次性費用及第二季新台幣升值產生匯損，導致前三季獲利不如去年同期。

展望後市，創控表示，AMC 監控市場剛性需求強勁，在手訂單掌握度高，下半年進入客戶密集驗收期，且先前部分客戶遞延出貨的營收將反應在第四季的營收表現上，預期第四季營收可望推高，獲利將隨營收達經濟規模而跳升。

創控 10 月營收 5,346 萬元，年成長 50.62%，累計前 10 月營收 3.9 億元，年增 13.36%。