鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 17:30

知名投行高盛集團 (GS-US) 執行長 David Solomon 近日就美國國債飆升發出嚴厲警告，直言若當前財政路徑持續，且經濟擴張無顯著增長，「將會有一場清算」。

40兆美元大關不遠了！高盛執行長警告：美國債加速膨脹 再不管就等著清算（圖：Shutterstock）

當在「The David Rubenstein Show」中被凱雷集團共同創辦人 David Rubenstein 問到美國 38 兆美元國債時，Solomon 回應稱「外界不僅擔憂債務總量，更警惕過去五年債務加速膨脹」。

自 2008 年金融危機以來，美國國債已從 10 兆美元增至當前水平，五年間增速顯著加快。Solomon 指出，激進的財政刺激已「某種程度嵌入」美國經濟運作模式，若政府繼續以現有利率為債務再融資，債務勢將突破 40 兆美元。

針對債務困局，Solomon 強調解決路徑「主要不靠增稅或新收入來源」，而是「增長路徑」。他認為，提升美國經濟成長至關重要，當前 2% 成長率與 3% 複合成長目標之間存在巨大差異，這一差距將決定債務能否被消化。

Solomon 對美國經濟成長潛力持謹慎樂觀態度，並列舉三大驅動力：一是 AI 技術融入企業生產，帶來生產力機會；二是美國正推進基礎設施投資熱潮，光是今年就有六、七家大公司打算投資 3500 億美元，直接拉動經濟；三是監管政策轉向「系統性篩選必要有效規則」，減少對市場的過度干預。

儘管長期債務風險嚴峻，Solomon 對短期經濟健康狀況評價正面。他認為，美國經濟目前狀況相當好，有利與不利因素交織下，近期衰退可能性低。

談到政策不確定性時，Solomon 坦言不同政府的不可預測性是常態，企業領袖必須「適應、調整和應對」。

Solomon 特別強調央行獨立性的關鍵作用，並稱全球央行保持獨立「對我們非常有利」。

最後，Solomon 警告美國必須持續吸引「購買和資助債務」的力量。他警告，若債務持續膨脹，「最終不是其他國家需要弄清楚美國的財政狀況，而是會轉向我們自己」。