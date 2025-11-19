納智捷可能賣鴻海集團？裕隆法說這樣回應

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-19 15:05

裕隆 (2201-TW) 今 (19) 日召開法說會，針對投資人關注納智捷傳要賣給鴻海集團一事，裕隆回應，與合作夥伴穩健推進業務中，目前對此事件沒有辦法做任何評論，還是以正式對外公告為準。

裕隆並未正面回應納智捷傳出要賣給鴻海集團一事。(圖：裕隆提供資料照)

‌



至於 N5 的開發進度，裕隆也說明，此車款是鴻華先進委由納智捷生產，還是要依鴻華的管道去了解。

就整體車市來看，裕隆直指，台美關稅協商目前尚未有任何確切訊息，尤其汽車關稅的不確定性高，因此很難去預估明年台灣新車銷售規模，而儘管貨物稅已較確定，但效益還在觀望中，目前各車商都在努力至今年底先維持新車銷售達 40 萬台水準。

裕隆進一步提到，第四季積極體現集團協同效益，導入 MG G50 + 車型。