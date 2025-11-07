〈房產〉竹科科技新貴買力旺 近一年竹縣購屋年齡層由35歲以下青年拿下逾4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-07 12:14

房價對於許多青年族群而言負擔相當沉重，但是政府透過一系列政策支持首購族和青年族群購屋，使得近年來青年購屋比例出現增加。房仲根業者據聯徵中心計統計，近一年 20 至 35 歲青年購屋占比高達 40.2%，並居全台七大都會區之冠。

竹科科技新貴買力旺 近一年竹縣購屋年齡層由35歲以下青年拿下逾4成。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2024 年下半年在銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，限制多戶族群貸款成數與貸款年限，使投資買盤明顯降溫，雖讓整體市場成交放緩，但政府同步強化新青安、首購優惠利率與補貼方案，給予首購族群政策支持。相對許多青年進場，帶動購屋占比逆勢攀升，七大都會區青年族群購屋占比五年間全數攀升，增加 3.5-5.8 個百分點不等。

其中，陳金萍說明，新竹縣五年之間青年購屋總價由 948 萬元上漲至 1,590 萬元，漲幅達 67.7%，居七大都會區之冠，而近一年青年購屋占比達 40.2%，也是青年購屋占比唯一站上四成的都會區，與 2020 年的 34.4% 相比，增加 5.8 個百分點，青年購屋占比增長最為明顯；此外，新竹市青年購屋總價也有 65.5% 的漲幅，購屋占比也增加 3.6 個百分點。

陳金萍指出，新竹縣在新竹科學園區產業群聚效應下，購屋族群多擁有科技產業高所得的背景，加上青年普遍有家人資金協助，具備較高購屋能力，即便平均購屋總價從 948 萬元漲至 1,590 萬元、漲幅高達 67.7%，但仍吸引大量青年積極進場。

同時，另一個青年族群購屋需求表現強勁的都會區是台中市，五年之間青年購屋占比增加 5.6 個百分點，僅次於新竹縣。陳金萍指出，台中市近年房價受惠於重劃區與科學園區題材帶動而上漲，大量住宅供給與科技產業所帶來的大量就業機會也吸引青年族群移入，近一年青年購屋族群占比達 36.6%，青年平均購屋總價 1,240 萬元，也符合新青安優惠房貸的額度內。

陳金萍補充，除了台中市外，桃園市、台南市與高雄市近一年青年購屋總價約落在 1,200 萬元上下，大致落在新青安貸款優惠額度以內，說明都會地區能滿足青年族群成家、就業的剛性購屋需求，而在政府政策支持下，儘管房價較五年前上漲三成以上，青年族群仍然較其他年齡層有更高的購屋意願，購屋占比落在 37.6% 至 38.4% 之間。

全台七都之中的台北市與新北市，儘管青年購屋占比五年之間增加 4.9 及 4.5 個百分點，但購屋青年僅占 24% 與 30.7%，位居七大都會區末位。陳金萍說明，雙北地區相對其他都會區，房價基期較高，雖然五年之間青年購屋總價漲幅在 23.2% 至 30.1% 之間較其他都會區小，但青年平均購屋總價明顯高於其他都會區，尤其是台北市購屋總價已逾 2,000 萬元，購屋負擔相當吃重。