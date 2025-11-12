search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至2.89元，預估目標價為304元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.92元下修至2.89元，其中最高估值3.3元，最低估值1.6元，預估目標價為304元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.3(3.47)1415.72
最低值1.6(2.21)9.0713.02
平均值2.75(2.94)10.7114.43
中位數2.89(2.92)10.5114.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值12,470,00026,157,00032,427,980
最低值10,813,99017,835,00022,448,000
平均值11,848,31021,781,24027,750,080
中位數11,848,00021,532,00028,374,260

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.154.38.686.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,327,34510,067,74711,824,69812,140,949

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


