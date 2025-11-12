鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至2.89元，預估目標價為304元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.92元下修至2.89元，其中最高估值3.3元，最低估值1.6元，預估目標價為304元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.3(3.47)
|14
|15.72
|最低值
|1.6(2.21)
|9.07
|13.02
|平均值
|2.75(2.94)
|10.71
|14.43
|中位數
|2.89(2.92)
|10.51
|14.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,470,000
|26,157,000
|32,427,980
|最低值
|10,813,990
|17,835,000
|22,448,000
|平均值
|11,848,310
|21,781,240
|27,750,080
|中位數
|11,848,000
|21,532,000
|28,374,260
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.15
|4.3
|8.68
|6.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,327,345
|10,067,747
|11,824,698
|12,140,949
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
