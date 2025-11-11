鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為99元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.49元，其中最高估值2.57元，最低估值0.08元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.57(2.57)
|5.21
|9.02
|最低值
|0.08(0.08)
|0.86
|1.27
|平均值
|1.96(1.77)
|3.67
|5.23
|中位數
|2.49(2.46)
|3.91
|5.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18,385,280
|21,411,220
|22,615,000
|最低值
|15,924,000
|17,550,000
|18,132,000
|平均值
|16,561,390
|18,641,450
|20,073,660
|中位數
|16,443,280
|18,221,200
|19,537,250
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|1.81
|-0.19
|4.25
|12.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,457,713
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
