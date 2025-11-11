鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為99元

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.49元，其中最高估值2.57元，最低估值0.08元，預估目標價為99元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.57(2.57)5.219.02
最低值0.08(0.08)0.861.27
平均值1.96(1.77)3.675.23
中位數2.49(2.46)3.915.11

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值18,385,28021,411,22022,615,000
最低值15,924,00017,550,00018,132,000
平均值16,561,39018,641,45020,073,660
中位數16,443,28018,221,20019,537,250

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS1.81-0.194.2512.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,457,71315,836,49818,334,33626,182,376

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


相關行情

台股首頁我要存股
穩懋122+1.24%
美元/台幣31.052+0.14%

