鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至18.73元，預估目標價為547.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.86元上修至18.73元，其中最高估值19.47元，最低估值15.56元，預估目標價為547.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值19.47(19.04)35.2951.03
最低值15.56(15.56)23.9433.11
平均值18.45(17.81)27.3537.78
中位數18.73(17.86)26.5434.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值61,315,68089,866,670121,729,480
最低值58,407,00067,368,00086,050,170
平均值60,501,96077,584,73096,143,230
中位數60,890,59077,205,78088,886,060

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.547.258.865.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		38,951,89030,043,95032,785,06426,607,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

