〈美股盤後〉輝達慘跌 費半摔2.5% 道瓊漲逾500點破新高紀錄

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-12 05:46

美股主指週二 (11 日) 表現分歧。在華府有望結束史上最長政府關門的樂觀情緒推動下，道瓊指數大漲逾 500 點，並創歷史收盤新高。不過，受 AI 巨頭輝達走弱拖累，費城半導體指數重挫約 2.5%，晶片股漲勢未能延續。

輝達慘跌 費半摔2.5% 道瓊漲逾500點破新高紀錄 (圖：shutterstock)

軟銀集團週二表示，已出售其持有的輝達全部股份，以籌資投入自身的 AI 發展。此舉正值華爾街質疑 AI 大量資本支出在相關個股估值高企情況下是否能帶來回報之際，輝達週二下挫約 3%。

市場週二普遍仍保持樂觀，認為美國創紀錄的政府關門可能即將結束。參議院於週一晚間通過一項資金法案，並將其送交眾議院表決，最早週三可能進行投票。

政府重新開門將帶動因關門而延後發布的經濟數據出爐，為市場提供對利率走向的更佳見解。

不過，即使本週結束關門，最新數據仍可能需要時間才能公布。

美國 ADP 週二數據顯示，截至 10 月 25 日的四週期間，美國企業平均每週裁減 11,250 名員工，顯示勞動市場在下半月呈現降溫態勢。

在貿易方面，外界再度對美中關稅休兵是否具有持續性提出疑問，焦點為稀土供應等關鍵議題。《華爾街日報》報導，北京擬放寬稀土等關鍵原材料出口美國，但會限制美國軍方獲得相關資源。

美股週二 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數強漲 559.33 點，或 1.18%，收 47,927.96 點。

那斯達克指數下跌 58.874 點，或 0.25%，收 23,468.301 點。

S&P 500 指數上漲 14.18 點，或 0.21%，收 6,846.61 點。

費城半導體指數重挫 177.25 點，或 2.48%，收 6,979.70 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 25.92 點，或 0.15%，收 16,782.52 點。

標普所有板塊中，以醫療保健、能源與必需消費領漲，整體大盤小幅收高，資訊科技股成唯一收黑板塊。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍走高。Meta (META-US) 跌 0.74%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.16%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.28%。

台股 ADR 全軍覆沒。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.39%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.60% ；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.12%。

企業新聞

軟銀週二宣布已出售其持有的 58.3 億美元輝達股票，藉此將投資重心轉向 ChatGPT 開發者 OpenAI。輝達 (NVDA-US) 收低 2.96% 至每股 193.16 美元，今年以來漲幅達 39.66%。

輝達支持的 AI 雲端服務公司資料中心供應商 CoreWeave(CRWV-US) 表示，其第三方資料中心合作夥伴出現延宕，導致股價下殺 16.31% 報每股 88.39 美元。

媒體娛樂公司 Paramount Skydance (PSKY-US) 宣布，繼 8 月完成合併時提出 20 億美元節省目標後，將再追加 10 億美元成本削減計畫，其股價噴高 9.77% 至每股 16.74 美元。

太空公司 Rocket Lab(RKLB-US) 公布第三季虧損小於預期，但 Rocket Lab 推遲其首次 Neutron 火箭發射，股價收低 1.27% 至每股 51.24 美元。

二手奢侈電商 TheRealReal (REAL-US) 上調全年營收展望，並公布第三季營收優於預期，股價狂飆 38.09% 至每股 15.48 美元。

華爾街分析

瑞銀表示，儘管第三季財報季大致落幕，但美國企業獲利將推動標普 500 指數在明年升至 7,500 點，高於目前約 5,830 點水準，主要受約 14% 獲利成長帶動，其中近半來自科技股。

瑞銀預期，隨信心回升及財政刺激成效浮現，全球經濟有望於 2026 年加速。然而，未來數月美國與多國仍需度過受關稅影響、物價與出口承壓的階段。

瑞銀並指出，美股表現預料將領先全球，明年市場報酬率約 10%，主要成長動能來自企業獲利，而非估值擴張。