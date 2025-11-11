台版晶片法案為何給「60億俱樂部」25%超高抵減？一表看懂 誰能靠租稅優惠成「護國神山」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-11 19:45

台灣透過《產業創新條例》（簡稱產創條例）等租稅優惠法規，積極引導企業投入研發與產業升級。其中最具保護色彩的是俗稱「台版晶片法案」（產創條例第 10 條之 2）。KPMG 安侯建業稅務投資部林倚聰會計師今（11）日提指出，該法案的高門檻，明顯針對如台積電 (2330-TW) (TSM-US) 這種規模的大型半導體公司提供 25% 高額抵減，15% 稅率限制係配合國際最低稅負制，以確保龍頭企業能「稅留」台灣。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所舉辦「2025稅務年會」，左起KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師張維欣、執業會計師林倚聰、副執行長丁傳倫、執業會計師丁英泰及經理柯沛誼。(圖：KPMG提供)

從美國關稅政策衝擊到全球最低稅負制，跨國企業正面臨前所未有的挑戰。為協助企業掌握稅務趨勢、提前布局因應，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所今（11）日舉辦「2025 稅務年會」，針對國內外稅務新興議題及跨國企業挑戰進行深入剖析與分享。

‌



林倚聰指出，該法案設定新台幣 60 億元研發門檻及營收 6% 比率，明確鎖定台積電等具國際供應鏈關鍵地位的龍頭企業，除提供前瞻創新研發 25% 的高額抵減，也藉由確保「有效稅率」達 15% 來接軌國際最低稅負制，確保國家稅收能留台灣，而這對鞏固台灣高階晶片製造優勢至關重要。然而，一般企業在享受既有優惠的同時，仍需面對日益嚴峻的合規性挑戰與國際人力外派的複雜稅務問題。

晶片法案：專屬巨頭的戰略租稅利器

林倚聰說明，台灣晶片法案與既有租稅優惠的差異極大（如下表），它是一個門檻極高且目標明確的戰略工具。高財務指標的設定，確保此優惠只惠及少數對國際供應鏈具備關鍵影響力的頂尖公司，且法案提供高達 25% 的前瞻研發抵減，此設計除了獎勵創新，更具備高度的國際稅務策略考量。

林倚聰指出，法案要求有效稅率需達 15%，這與全球最低稅負制（Pillar Two）直接相關，目的是防止稅收流失到國外，從國家層面鞏固台灣在全球高階半導體製造的稅務競爭力與優勢。

國際化人力外派的稅務複雜性與風險

面對企業全球化發展，KPMG 安侯建業稅務投資部執業會計師丁英泰指出，員工外派所衍生的跨國稅務及法令挑戰日益複雜。企業在規劃外派架構時，應審慎評估聘僱合約模式、薪資分攤方式與社會保險安排，並需掌握各國的稅務法令與簽證規範，例如德國或美國對外派人員的居留要求。

丁英泰強調，企業應建立人資、財務與稅務等跨部門的協作機制，這是應對外派流程中各階段合規性挑戰的關鍵。規劃不當不僅影響員工權益，也可能使企業面臨雙重課稅及違規受罰的風險。

表：台灣晶片法案（產創條例第 10 條之 2）與既有研發投資抵減（產創條例第 10 條）差異