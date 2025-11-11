〈華碩法說〉AI伺服器加持、高階掌機賣到缺貨 預告元月將展出成長性商品

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-11 20:15

華碩 (2357-TW) 今 (11) 日舉行法說會，公告自結第 3 季財報，品牌營收為 1,899.07 億元、季增 9%、年增 21%，創歷年單季新高。華碩主管表示，AI 伺服器營收比重之前估 10%-15%，受惠 AI 市場熱絡，營收已衝上 20%；另受惠 ROG Xbox Ally 甫於今年 10 中旬推出後，高階機種已賣到缺貨，華碩預告，明 (2026) 年消費性電子展，也將對外展出成長性商品。

AI伺服器加持、高階掌機賣到缺貨，華碩預告明年元月將展成長性商品。(圖：shutterstock)

華碩在品牌營收，有三大營運動能推動業績成長，包括遊戲 (占整體營收 41%)、企業市場 (占營收 30%)、消費市場 (占營收 29%)，在伺服器業務帶動下，第 3 季企業市場營收成長 100% 倍增，也讓營收占比來到 30%。

華碩表示，AI 伺服器在美國 CSP 巨頭持續擴展資本支出下，需求持續強勁，外界關注的 B300 及 GB300 已於 9 月起出貨給客戶，且出貨狀況順利，公司對 AI 伺服器業務設定高目標，未來將持續積極經營。

華碩指出，過去的伺服器客戶主要以東南亞國家為主，今 (2025) 年伺服器能有快速成長，主要是接到來自歐洲、美國大廠 CSP 大型訂單，華碩也會遵守美國政府的政策規範，未來視客戶訂單情況，再決定是否在美擴產。

另華碩推出的電競掌機 ROG Ally 系列，也為電競產品帶來成長，第三代的 ROG Xbox Ally 的高階機種，持續熱銷甚至賣到缺貨，估每季能貢獻營收有 40、50 億元左右。