鉅祥AI相關應用產品出貨旺推動營收成長 持續加碼多地投資

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-11 18:13

AI 及高速運算需求持續成長需求，有利於挹注鉅祥 (2476-TW)2025 年及 2026 年的業績的持續成長，同時，鉅祥也在桃園觀音新廠完成進駐之後，繼上海廠加入客戶委託生產 AI 伺服器 BBU 機構件及支架的生產，在此一高成長動能下，法人估鉅祥 2025 年營收將突破 70 億元大關，創新高。

鉅祥總經理林映碩。(鉅亨網記者張欽發攝)

鉅祥 1-10 月營收 60.56 億元，年增 10.65%，在訂單及產能都顯示不看淡之下，將創新高。

‌



同時，鉅祥在持續而來的動能挹注之下，也規劃在海外繼投資興建大陸惠州廠、菲律賓廠之後，再投資 8000 萬元人民幣 (折合約新台幣 3.49 億元) 在上海廠廠區內 1866 坪基地上，興建沖壓、後處理廠房及自動化倉儲各一 座，建物樓地板面積則達 5498 坪，預計於 2027 年第三季運作。

先前由鉅祥出貨給外商的 AI BBU 機構件及支架，即爲來自鉅祥上海廠生產，在鉅祥桃園觀音新廠陸續完成進駐之後，才有部分料號移轉在觀音廠生產。同時，客戶端對 2025 年及 2026 年的 AI 需求仍不看淡，也與鉅祥洽談未來在東南亞生產的方案。

而在鉅祥桃園觀音新廠加入生產之後，鉅祥在菲律賓租用廠房生產的生產線，也將在 2026 年第一季加入，鉅祥規劃在菲律賓生產車用產品及連接器產品爲主。

至於在大陸的惠州廠新建工程，鉅祥則則預計在 2026 年下半年完工，鉅祥的惠州廠新建案，原規劃以銜接東莞生產線爲主，在惠州廠尚未完工之際，鉅祥東莞及鉅寶廠仍維持生產，惠州廠的工期延長，對鉅祥產能並沒有減損。

鉅祥 2025 年 1-3 季營收爲 54.33 億元，毛利率 29.76%，年減 3.12 個百分點，稅後純益 5.75 億元，年減 27.9%，每股純益 2.72 元。其中，來自中國大陸的營收貢獻 55%，台灣占 34%，其他地區 11%。而營收絕對金額來看，今年 1-9 月鉅祥來自台灣貢獻營收成長 30% 最為耀眼。

就鉅祥的 1-9 月出貨應用產品結構來看車載占比下滑到 19%，工業用 34%，網通 11%，PC 及 NB19%，消費電子 17%，如將 AI 應用獨立來看，AI 相關產品已提升到總體營收的約 20%，且 AI 相關產品營收的金額並較去年同期成長 10-15%。