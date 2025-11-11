祥碩拿下第二家代工新客戶 明年下半年起貢獻營收

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-11 17:15

IC 設計廠祥碩 (5269-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理林哲偉表示，第四季將回到傳統季節性水準，營收介於第二季與第三季間，同時公司也正式拿下代工新客戶，預計明年下半年開始貢獻營收，看好明年營收將再創歷史新高。

祥碩科技總經理林哲偉。(鉅亨網資料照)

展望明年，祥碩有四大動能，包括 USB4 持續放量、PCIe Gen4 開始出貨、主要代工大客戶穩定合作，以及車用產品持續成長，再加上代工新客戶，都將挹注明年營運，預期儘管營收成長幅度低於今年，但公司會著重在獲利成長。

林哲偉指出，今年營收成長主要受惠代工大客戶在 PC 市佔率明顯提升，特別是在電競領域成功取代對手，同時，公司自有品牌業務亦穩健成長，其中 USB 4 晶片在高階市場幾乎呈現獨佔局面。

細分四大產品，在 ASIC 與代工服務方面，祥碩從 2016 年至今已出貨超過 1 億顆 ASIC 晶片，累積成熟的經驗於高速 SerDes IP、chipset 技術產品，也持續深化與其他客戶的專案合作，目前專案均順利推進中，為中長期營運穩定奠定良好基礎。

自有產品方面，祥碩高速 I/O 技術維持領先，USB4 全系列產品皆獲 Thunderbolt 4 認證，受惠電競、邊緣 AI、伺服器等高速應用需求帶動，加上高階電腦往高效能、提供多口數的產品差異化方向發展，公司主控端 (Host) 產品目前於高階市場滲透率高，看好主控端越普及，也將帶動裝置端 (Device) 同步成長，使高速 I/O 逐漸成為高階 PC 的標配。

PCIe 部分，祥碩為台灣僅有、亞洲少數具備 PCIe Packet Switch 自有研發技術及量產能力的企業，AI 需求已擴散至邊緣端或中低階伺服器，這些應用都需要 PCIe Packet switch。

祥碩 PCIe Gen 4 Packet Switch 的市場，包含對於高 Lane 數的新客戶及既有客戶升級，應用面涵蓋伺服器、邊緣運算、NAS、安防及工業電腦等。

在車用市場部分，Techpoint 自明年起貢獻全年營收，並預計推出新的 ISP，測試片 (Test chip) 預計明年推出，未來將持續運用 SerDes 技術增加新產品線，發揮整合效益。目前，Techpoint 的整合正按計畫進行，預期可望展現更佳的營運綜效與成長貢獻。