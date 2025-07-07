Fine Dining輕量化潮流成形 乾杯和牛47改菜單降價轉型

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-07 17:34

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連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (7) 日宣布， 旗下高端品牌「和牛 47」看準短菜單高價值的商業模式崛起，規劃全新輕懷石套餐，訂價較以往的經典套餐價格便宜約 50%，藉此切入短時段商務餐敘、輕奢型聚餐場景，力拚提升來客的日常高頻體驗。

和牛47拚切入短時段商務餐敘。(鉅亨網資料照)

和牛 47 自 2019 年開幕以來，結合 47 樓高空景觀優勢與日籍主廚坐鎮的專業實力，建立「和牛 X 懷石」的高價值日式料理體驗，成為北市信義區極具代表性的高端餐飲品牌。

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乾杯說明，和牛 47 主要客群為商務接待、慶祝型用餐，開業 6 年穩定營運、年營收穩定破 1 億元，顯示具顧客高黏著度。

而乾杯觀察到，近年來，年輕世代對用餐質感和體驗要求提升，紐約、首爾和東京等國際餐飲重鎮也興起「短菜單、輕份量、重體驗」的精緻餐飲趨勢，對此，和牛 47 跟上 Fine Dining 輕量化潮流，重新設計懷石套餐，展現品牌轉型決心，拚擴大客群、提升來店頻率。