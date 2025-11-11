索尼集團上調全年利潤預期8%：動漫與晶片業務表現強勁 關稅影響減輕

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-11 20:20

日本科技巨頭索尼 (Sony) 周二 (11 日) 宣布，將截至 2026 年 3 月的財年營業利潤預期上調 8%，至 1.43 兆日元 (約合 95 億美元)。索尼指出，此次上調預期的主要原因在於旗下娛樂與晶片業務表現強勁，且美國關稅帶來的實際影響低於此前預估。

索尼集團上調全年利潤預期8%：動漫與晶片業務表現強勁(圖:shutterstock)

在今年 7 月至 9 月的第二季中，索尼的財務表現超出了市場預期。季度營業利潤達到了 4290 億日元，年增 10%，高於分析師預期的 3984.4 億日元。同時，營收年率增長 5%，達到 3.108 兆日元。

‌



成長動能聚焦影像與音樂業務

推動業績增長的核心動力來自於其音樂部門 (包含動漫業務) 以及晶片業務。

索尼已從一家以家用電子產品聞名的綜合企業，逐漸成長為娛樂領域的巨頭，並將發展重心放在動漫業務的成長上。特別是動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇》的成功，為其利潤增長帶來貢獻。財報顯示，音樂業務利潤年率增長 27.65%，達 1154 億日元。

影像傳感器解決方案部門的表現尤為亮眼，成為本季度盈利表現最佳的業務板塊。作為智慧型手機圖像傳感器的主要製造商，更大尺寸傳感器的銷量增長推動了晶片部門的業績。部門運營利潤激增近 50%，達到 1383 億日元。

遊戲業務面臨挑戰但前景仍受期待

儘管遊戲與網路服務部門是索尼最大的營收來源，但其第二季度利潤年率下降了 13.26%，降至 1204 億日元。

索尼財務長陶琳在簡報會上表示，利潤下滑是因公司對《天命 2》(Destiny 2) 這款電子遊戲確認了減值損失，原因是使用者參與度未達到公司收購遊戲工作室 Bungie 時的預期。

不過，季度 PlayStation 5(PS5) 遊戲機銷量仍達到 390 萬台，較去年同期略有增長。索尼計劃在年末銷售旺季擴大 PS5 的裝機量。此外，上月推出且反響良好的遊戲《羊蹄山之魂》(Ghost of Yotei) 目前銷量已達 330 萬份。

關稅衝擊減緩與股票回購

在關稅影響方面，索尼預計本財年關稅將造成 500 億日元的損失，這一數字低於 8 月時預估的 700 億日元。關稅帶來的實際影響減弱，部分原因在於日本與美國於 7 月達成貿易協議，將日本輸美商品關稅從最初提議的 25% 降至 15%。