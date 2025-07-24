鉅亨網編譯段智恆 2025-07-24 01:40

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《路透》周三 (23 日) 援引知情人士消息報導，日本科技與娛樂巨擘索尼集團 (Sony Group) 正尋求出售旗下「Sony Semiconductor Israel」部門，該業務專注於行動連網裝置的晶片組，年營收約 8,000 萬美元，估值可達近 3 億美元。

聚焦娛樂事業！索尼擬出售通訊晶片部門 估值上看3億美元(圖：REUTERS/TPG)

據悉，索尼已與投資銀行合作啟動出售程序，目前仍處於早期階段。此一部門預料將吸引私募基金與其他半導體業者的興趣。由於討論尚未公開，消息人士要求匿名。索尼對此消息不予置評。

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Sony Semiconductor Israel 原名為 Altair Semiconductor，主要生產用於可穿戴裝置、智慧電表與家電設備等物聯網 (IoT) 產品的行動通訊晶片。索尼於 2016 年以 2.12 億美元收購該公司，現正考慮將其出售，顯示出索尼正積極調整其營運重心。

近年來，索尼持續強化娛樂業務的比重，去年來自遊戲、電影與音樂的獲利已占總體獲利超過 60%。此次拋售晶片組部門，正是其資產重整計畫的一環。

除出售以色列晶片部門外，索尼也計劃在今年稍晚讓其金融服務部門進行部分分拆與直接上市。此外，索尼今年 4 月亦透露，正在評估晶片事業的多項選項，包括引進投資夥伴或轉向輕晶圓廠 (Fab-Light) 策略，以提高資本效率並聚焦核心優勢。