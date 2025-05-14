索尼：對未來1年不看好 估關稅造成1000億日元損失

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-14 15:30

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索尼集團對未來 1 年的業績預測令人失望，美國關稅負擔抹去了公司對營業利潤成長的預期。

這家日企周三 (14 日) 表示，預計截至 3 月的財年中，美國徵稅將帶來 1000 億日元 (7 億美元) 的影響，營業利潤預計達到 1.28 兆日元。即使沒有關稅，索尼的預測也低於分析師平均估計的 1.5 兆日元，與 2025 年 3 月結束的年度相比基本持平。

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在淨利潤方面，索尼預計 2025-26 財年將從 2024-25 財年的創紀錄水準 (1.14 兆日元) 下降 13%，至 9300 億日元。此淨利潤預測已排除即將部分分拆的金融服務部門。

導致下一財年財測不如預期的主要因素之一，是美國關稅帶來的負擔。索尼預計這些關稅在 2025-26 財年將造成約 1000 億日元的衝擊，這對預期的營運利潤產生了顯著影響。索尼表示，正「快速應對已實施的額外美國關稅」，並考慮「多種可能的未來情境」的回應，希望能「管理其對盈利能力的影響」。

集團新任執行長十時裕樹的首要任務，是如何應對關稅常態化的美國市場。美國是索尼 PlayStation 5 (PS5) 主機的主要銷售地區，而 PS5 大部分是在中國生產。

儘管索尼已在歐洲、澳洲和紐西蘭提高了 PS5 價格，但美國價格尚未調整，如果關稅持續，美國是否漲價仍是未知數。然而，提高價格可能會減緩這款硬體的銷售動能，尤其需要應對預計六月推出的競爭對手任天堂 Switch 2。

此外，Rockstar Games 的 《俠盜飛車 VI》(Grand Theft Auto VI) 延遲推出，也被視為對 PlayStation 銷售造成壓力。DFC Intelligence 公司的執行長 David Cole 指出，這是對 PS5 的「真正打擊」，因為它原被認為是吸引許多 PS4 用戶升級至 PS5 的關鍵產品。

索尼的其他業務也面臨壓力。例如，用於智慧型手機的圖像感測器業務前景不明，關稅也影響到美國的手機市場。

美國總統川普曾暗示，在美國以外製作的電影可能被徵收關稅，這正值索尼在海外推廣日本動畫電影之際。不過，有分析師認為，索尼的音樂和影視部門有機會憑藉串流媒體的普及而實現強勁增長。

儘管營運前景面臨挑戰，索尼在發布新財測的同時，宣布了最高達 2500 億日元的庫藏股計畫，並公布了部分分拆金融部門的時間表。

索尼計畫在 9 月 29 日讓金融業務上市，並從當前季度開始在會計上將其視為終止經營業務。這項分拆決策旨在讓集團「專注於圍繞創造力的業務組合」，特別是娛樂和圖像感測器。