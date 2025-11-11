群電Q3雙率雙升 純益季增近6成 EPS 1.85元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-11 19:07

電源廠群電 (6412-TW) 今 (11) 日公告第三季財報，稅後純益 7.43 億元，季增 59%、年減 19%，每股純益 1.85 元；累計前三季稅後純益 16.13 億元，年減 34.9%，每股純益 4.03 元。

群電Q3雙率雙升 純益季增近6成EPS1.85元。(圖：群電官網)

展望第四季，公司預期，隨著時序進入傳統淡季，整體營收動能將進一步趨緩，但產品組合有機會較上季提升。根據客戶目前反饋，若重要半導體追料順利，11、12 月大瓦特數筆電電源有機會出現急單需求。

而通訊電源新品經過一段時間的調整與優化後，營收貢獻可望較上季提升。在獲利面，公司將延續前期的成本優化成果，強化產品組合，聚焦於獲利品質的維持與提升。

展望 2026 年，群電表示，將以「雙軌並進」的策略積極尋找下一階段成長動能；針對非 AI 領域，將在穩固核心產品線訂單的同時，積極布局具成長潛力的新興應用市場，包括軍工、穿戴式裝置及工業自動化等具長期發展潛力領域。

另一方面，在 AI 應用方面，公司將擴大在高功率電源、AI 伺服器、Telecom 電源投入力度，相關新專案已逐步展開，預計自明年下半年起貢獻度將明顯提升。

群電第三季營收 90.37 億元，季減 1%、年減 12.8%；毛利率 17.4%，季增 0.9 個百分點、年減 3.6 個百分點；營業利益 7.23 億元，季增 29.2%、年增 41.7%；營業利益率 8%，季增 1.9 個百分點、年減 4 個百分點。

累計群電前三季營收 266.09 億元，年減 2.6%、毛利率 17.1%，年減 3.7 個百分點、營業利益 19.64 億元，年減 36.8%、營業利益率 7%，年減 3.8 個百分點。

群電說明，第三季服器電源業務表現亮眼，營收較上季成長達雙位數。不過，筆電電源需求回溫力道有限，加上品牌客戶重要半導體缺料的問題持續干擾大瓦特數筆電電源的出貨進度，使得產品組合未如預期。