〈房產〉全台房貸+信貸雙貸族突破40萬人創新高 可坐滿10個大巨蛋席次

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-06 10:34

房價居高不下，使得許多購屋族不得不另尋出路，信貸成為重要出口。房仲業者依根據聯徵中心資料彙整，截至 2025 年 7 月，全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」達 40.4 萬人，以大巨蛋座位席約 4 萬人估算，此人數可塞滿 10 座大巨蛋，創下歷年同期新高。

全台房貸+信貸雙貸族突破40萬人創新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情後雖進入房市多頭，但房貸成數問題成買房痛點，同時生活成本亦也日益增加，致使民眾以信貸補足頭期款、裝修費，甚至借貸填補生活費缺口等情況日益常見。

以聯徵中心歷年 7 月數據來看，自 2012 年至 2020 年間，雙貸族人數維持在 28-31 萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020 年起雙貸族人數增長約 9.5 萬人，於今年 5 月正式跨過 40 萬人門檻，並於 7 月來到 40.4 萬人。

賴志昶指出，雙貸族攀升的主因有三，一是房價高漲致使準備自備款壓力加劇，部分購屋人僅能以信貸補足；二是近期股市大漲，部分具投資思維的持屋者，另外以信貸轉投資；三是疫情後通膨壓力大，部分家庭僅能用信貸維持周轉，致使雙貸族人數暴增。

統計也顯示，雙貸族今年 7 月平均每人背負 625.8 萬元房貸、114.7 萬元的信貸。賴志昶補充，此波雙貸族不僅人數增長，平均房貸、信貸金額與 2012 年同期相比亦分別大漲 1 倍、1.2 倍，這不僅反映房價飆升，也顯示民眾對彈性資金的運用與需求越來越高; 另一方面，過去信貸多做為短期周轉，如今卻常出現在頭期款或是裝潢款中，這意味著民眾購屋能力與房價的落差正在擴大，且限貸令因素亦成為消費者買房痛點。