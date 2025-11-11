未婚戶長占比高成長 10年來增53.8萬人由這四原因推動

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-11 11:21

房價居高，許多家庭購屋得靠雙薪，不過近年未婚戶長人數卻增加了。 根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第一季，所有戶長有 971.4 萬人，未婚戶長達 171.8 萬人，占整體 17.7%，六都及新竹縣市中，又以台北市占比最高，達 19.9%。而和 10 年前，2016 年未婚戶長有 118 萬人，10 年間多了 53.8 萬人，占比增加了 3.8 百分點。

未婚戶長占比高成長 10年來增 53.8萬人。(鉅亭網記者張欽發攝)

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，戶長不完全等於屋主或購屋能力，未婚戶長人數增加，主要有四個原因，首先是「新青安貸款」的優惠，讓許多富爸媽，提早為年輕子女購屋並設籍登記自住。此外，「晚婚趨勢」促使現在年輕人就算有能力成家了，但仍不急著結婚，因此結婚和購屋的時間表乾脆分開進行，且「女性財力提升」，買房也不僅屬於男性的責任或重擔，置產成為個人理財的一部分，因此未婚族購屋比重大幅增加。

除此之外，也不乏為節稅設籍的戶長，今年「囤房稅 2.0 上路」，讓多屋族家庭透過分戶，積極安排家人或子女設籍，以便享有自住稅率，降低稅負成本，也讓非屋主的「名義戶長」、「單身幼齒戶長」增加。

進一步觀察，新北市未婚戶長 10 年間增加人數最多 9.6 萬人，其次為台中市，也增加了 8 萬人。而以占比變化來看，新竹縣增加最多，達 4.8 個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，雙北是經濟重心，上班族平均薪資略高，理財資訊豐富，也較有置產觀念，而新北房價較台北低，雙北的未婚者較有購屋置產的機會，加上新北人口基數龐大，未婚總人口為全台最多，因此增加狀況也最明顯；而台中近年重劃區推案量大，總價門檻較低，也吸引中南部未婚青年族啟動購屋計畫。